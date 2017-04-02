Rehber

Photoshop`ta Bir Nesne Diğer Nesnenin İçine Nasıl Koyulur

2 Nisan 2017 1 Yorum 12 Görüntüleme , ,

seçili alanlar içine görüntü koymamız için bize kolaylıklar sunuyor. Biz bu işlemi yaparken maskeleme tekniği kullanacağız.

Örnek olarak bir kutu ve birde oyuncak ayı resmi ele alalım.

Bir nesneyi diğer nesnenin içine koymak için;

  • File=>New menüsünden 800*800`lük bir çalışma alanı açıyoruz.
  • Kutu ve ayıcık ayrı sayfalarda olacak şekilde açıyoruz.
  • Eğer nesnelerimizin arka planı varsa temizliyoruz. ( Magic Eraser Tool aracını kullanabiliriz. )
  • Kutu olan sayfaya geliyoruz daha sonra nesnemizi rectangular(kare seçim) aracıyla seçiyoruz.Edit(düzenle) menüsünden Copy Merged ile yeni açılan boş sayfaya gelip yine Edit menüsünden Paste in Special=>Paste in Place yolunu izliyoruz.
  • Daha sonra oyuncak ayımızın olduğu sayfaya geliyoruz. Oyuncak ayımızı Quick Selection Tool aracıyla seçiyoruz. Edit menüsüne gelip Copy seçeneğine tıklayarak nesnemizi kopyalıyoruz.
  • Kutu olan yeni sayfamıza geliyoruz. Polygonal lasso aracımızla ayıcığın gireceği alanı ve ayıcığın dışta kalan kısmını alacak şekilde çiziyoruz. Daha sonra Paste special seçeneğine gelip Paste İnto ya tıklıyoruz.

 

Bir önceki yazımız olan Fotoğraflarda Kırmızı Göz Nasıl Düzeltilir başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
0 (0 votes)
Photoshop`ta Bir Nesne Diğer Nesnenin İçine Nasıl Koyulur
0 out of 5 based on 0 user ratings
Seda Pilav Hakkında
Sedusaa

Benzer Yazılar

Grafik Tasarım

Fotoğraflarda Kırmızı Göz Nasıl Düzeltilir

28 Mart 2017 7

Kırmızı Göz, fotoğraflarda kamera flaşının retinadan yansıması sonucu oluşur. Az ışıklı bir mekanda kırmızı göz daha…

Daha Fazla Oku
Grafik Tasarım

Adobe Photoshop Dil Değişikliği Ayarları Nasıl Yapılır

28 Mart 2017 19

Photoshop kurarken dil seçeneği karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı versiyonlarda bu seçenek karşımıza gelmemektedir. Bazı kurulum dosyalarında…

Daha Fazla Oku

1 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir