Photoshop`ta Bir Nesne Diğer Nesnenin İçine Nasıl Koyulur

Photoshop seçili alanlar içine görüntü koymamız için bize kolaylıklar sunuyor. Biz bu işlemi yaparken maskeleme tekniği kullanacağız.

Örnek olarak bir kutu ve birde oyuncak ayı resmi ele alalım.

Bir nesneyi diğer nesnenin içine koymak için;

File=>New menüsünden 800*800`lük bir çalışma alanı açıyoruz.

menüsünden 800*800`lük bir çalışma alanı açıyoruz. Kutu ve ayıcık ayrı sayfalarda olacak şekilde açıyoruz.

Eğer nesnelerimizin arka planı varsa temizliyoruz. ( Magic Eraser Tool aracını kullanabiliriz. )

Kutu olan sayfaya geliyoruz daha sonra nesnemizi rectangular(kare seçim) aracıyla seçiyoruz.Edit(düzenle) menüsünden Copy Merged ile yeni açılan boş sayfaya gelip yine Edit menüsünden Paste in Special=>Paste in Place yolunu izliyoruz.

menüsünden yolunu izliyoruz.

Daha sonra oyuncak ayımızın olduğu sayfaya geliyoruz. Oyuncak ayımızı Quick Selection Tool aracıyla seçiyoruz. Edit menüsüne gelip Copy seçeneğine tıklayarak nesnemizi kopyalıyoruz.



Kutu olan yeni sayfamıza geliyoruz. Polygonal lasso aracımızla ayıcığın gireceği alanı ve ayıcığın dışta kalan kısmını alacak şekilde çiziyoruz. Daha sonra Paste special seçeneğine gelip Paste İnto ya tıklıyoruz.

seçeneğine gelip ya tıklıyoruz.

Bir önceki yazımız olan Fotoğraflarda Kırmızı Göz Nasıl Düzeltilir başlıklı makalemizde adobe photoshop, kırmızı göz değiştirme ve photoshop kırmızı göz düzeltme hakkında bilgiler verilmektedir.