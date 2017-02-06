Photoshop Kısayolları Ve Anlamları Nelerdir?

Photoshop’ta veya bir başka programlarda kısa yollar az zamanda işlemleri daha verimli ve hızlı yapmamızı sağlar. Kısayollar iki veya üç tuş birleşiminden oluşur. Genelde kısayol oluştururken CTRL ve Alt tuşları kullanılır. Kısayollar programın kendisinden gelir. Bizlerin belirlemesine ihtiyaç yoktur. Kısayol bileşenleri çoğu programda aynıdır. Bazı programlarda değişiklik gösteredebilir. Örneğin Corel Draw programında geri almak Ctrl+z iken Photoshopta işlemi geri alırken Ctrl+Alt+z tuşlarını kullanmamız gibi. Photoshop programında kendi kısayollarımızı da oluşturabiliriz.

İlgili konu için Photoshop Kısa Yolları Nasıl Değiştirilir adlı makalemizi incelemenizi tavsiye ediyorum.

Ben size bu makalede Photoshop`un bütün klavye kısayollarını ve anlamlarını vereceğim. Size de bu kısayolları ve anlamlarını ezberlemek kalıyor. Daha verimli ve hızlı çalışmak için bu terimleri ezberlemeniz gereklidir.

Photoshop Klavye Kısayolları ve Anlamları

Diğer Photoshop kısayollarını görmek için;

Üstte bulunan seçenekler bölümünden Edit => Keyboard Shortcuts => Shortcuts For bölümünden araçlar(tools), uygulama menüleri(application menus), panel(panel menus) kısayollarını görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Photoshop Kısayolları Nasıl Değiştirilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.