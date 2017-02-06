Photoshop Kısayolları Nasıl Değiştirilir?

Photoshop’ta veya bir başka programlarda kısa yollar az zamanda işlemleri hızlı yapmamızı sağlar. Kısa yollar iki veya üç tuş birleşiminden oluşur. Genelde kısayol oluştururken CTRL ve Alt tuşları kullanılır. Sanılanın aksine programın içinde bulunan varsayılan kısa yollarını menü komutlarını kendimize göre özelleştirebiliriz. Peki klavye kısayolları nasıl özelleştirilir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Klavye Kısayolları ve Menü Komutları Nasıl Değiştirilir?

İlk olarak Edit(Düzen) menüsüne tıklıyoruz.

Daha sonra Keyboard Shortcuts (Klavye kısayolları) giriş yapıyoruz.

Shortcuts For: Panels menüsü nü seçili hale getirirseniz göz işaretli olan ve sağ tarafta açılan paneller aşağıda açılacaktır.

Shortcuts For: Tools menüsü nü seçili hale getirirseniz araç çubukları (move tool,burn tool)gibi araç çubukları aşağıda açılacaktır.

Shortcuts For: Application Menus(Uygulama menüsü) nü seçili hale getirirseniz File,Edit,Window gibi menüler aşağıda açılacaktır.Buradan istediğimiz seçeneğin içine girip kısa yollarını değiştirebiliyoruz. Ben bir örnek vererek açıklayayım. Örneğin Open kısayolunu değiştirmek istiyorum.

Edit menüsüne girip Keyboard shortcuts a tıkladım.

Daha sonra File menüsüne girip Open seçeneğine giriş yaptım. Bildiğiniz gibi Open`ın kısayolu Ctrl+O ben bu kısayolu değiştirip Ctrl+Ş yaptım.Kısayolu belirlerken oraya ctrl+Ş değilde control(ctrl) tuşuna basıp daha sonra Ş tuşuna basın.

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