Grafik Tasarım
Rehber

Photoshop Kısayolları Nasıl Değiştirilir?

6 Şubat 20175 Görüntüleme

Photoshop’ta veya  bir başka programlarda kısa yollar az zamanda işlemleri hızlı yapmamızı sağlar. Kısa yollar iki veya üç tuş birleşiminden oluşur. Genelde kısayol oluştururken CTRL ve Alt tuşları kullanılır. Sanılanın aksine programın içinde bulunan varsayılan kısa yollarını menü komutlarını kendimize göre özelleştirebiliriz. Peki klavye kısayolları nasıl özelleştirilir?  Gelin hep birlikte inceleyelim.

Klavye Kısayolları ve Menü Komutları Nasıl Değiştirilir?

İlk olarak Edit(Düzen) menüsüne tıklıyoruz.

Daha sonra Keyboard Shortcuts (Klavye kısayolları) giriş yapıyoruz.

 

Shortcuts For: Panels menüsü nü seçili hale getirirseniz göz işaretli olan ve sağ tarafta açılan paneller aşağıda açılacaktır.

Shortcuts For: Tools menüsü nü seçili hale getirirseniz araç çubukları (move tool,burn tool)gibi araç çubukları aşağıda açılacaktır.

Shortcuts For: Application Menus(Uygulama menüsü) nü seçili hale getirirseniz File,Edit,Window gibi menüler aşağıda açılacaktır.Buradan istediğimiz seçeneğin içine girip kısa yollarını değiştirebiliyoruz. Ben bir örnek vererek açıklayayım. Örneğin Open kısayolunu değiştirmek istiyorum.

Edit menüsüne girip Keyboard shortcuts a tıkladım.

Daha sonra File menüsüne girip Open seçeneğine giriş yaptım. Bildiğiniz gibi Open`ın kısayolu Ctrl+O ben  bu kısayolu değiştirip Ctrl+Ş yaptım.Kısayolu belirlerken oraya ctrl+Ş değilde control(ctrl) tuşuna basıp daha sonra Ş tuşuna basın.

 

Bir önceki yazımız olan İnternetten Alışveriş Yapanlara 7 Güvenlik Önerisi başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
0 (0 votes)
Photoshop Kısayolları Nasıl Değiştirilir?
0out of 5based on 0 user ratings
Seda Pilav Hakkında
Sedusaa

Benzer Yazılar

Rehber

İnternetten Alışveriş Yapanlara 7 Güvenlik Önerisi

5 Şubat 201724

İnternetten alışveriş yapmak günümüzün yükselen trendleri arasında yer alıyor.Oturduğunuz yerden internette araştırarak alışveriş yapmak gerçekten çok…

Daha Fazla Oku
Grafik Tasarım

Photoshop Araç Çubukları Ne İşe Yarar Kullanımları Nasıldır

5 Şubat 201752

Photoshop araç çubukları çalışma masamızda kullandığımız kaleme, kağıda, boya paletlerine benzer. Photoshop`ta çalışma yaparken çizmek, çizimi…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir