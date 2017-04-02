PeriScope, Artık Scope!

Twitter’a bağlı olan canlı yayın uygulaması PeriScope, Türkiye’de hizmet veren ”Periskop” adlı şirket tarafından dava açıldı. Karşı taraf PeriScope’a erişimin engellenmesini talep etti.

Şirketin dava etmesinin sebebi ise şöyle:

”İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter’e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir.”

Periskop İletişim ve Prodüksüyon Hizmetleri LTD. ŞTİ’nin temsilcisi Gökhan Selamet, PeriScope ismini ilk olarak kendilerinin tescil ettirdiklerini, Twitter’ın onlardan sonra patent enstütüsüne başvurduğunu ve buna rağmen isim hakkını tescil ettirdiğini iddia ediyor.

Karar sonrasında, PeriScope mobil uygulamaları, periscope.tv internet adresi ve @periscopeco isimli Twitter kullanıcısının yasaklanması bekleniyor.

PERISCOPE, ARTIK SCOPE

PeriScope uygulamasına, Twitter hesabına, internet adresine önümüzdeki saatlerde erişimin yasaklanmasını beklerken, Twitter karşı bir hamle yaptı.

Play Store üzerinde yer alan PeriScope uygulaması, artık Scope yazınca karşımıza çıkıyor.

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