Opencart Türkçe Dil Seçeneği Nasıl Eklenir ?

Opencartı resmi sitesinden indirip kurduğunuz zaman sadece ingilizce olarak gelir.Diğer dil seçeneklerinin kurulumlarının sizin yapmanız gerekmektedir.Eğer opencart sitenizi Türkçe olarak kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

Opencart’a Türkçe Dil Seçeneği Ekleme

Öncelikle Opencart Türkçe dil dosyalarınızı indirmeniz gereklidir.Tam olarak BURAYA tıklayarak sizler için hazırlamış olduğum dosyaları indirebilirsiniz.

İndirmiş olduğunuz RARın içerisinde 2 adet klasör mevcut (admin – catalog) Bu klasörleri FTP hesabınıza bağlanarak Opencart’ın kurulu olduğu dizine atacaksınız.

Daha sonra admin paneline girerek sol menüden sırasıyla Settings -> Localisation -> Languages kısmına erişeceksiniz.Bu kısımda ekli olan dilleri göreceksiniz.

-> -> kısmına erişeceksiniz.Bu kısımda ekli olan dilleri göreceksiniz. Bende mevcut diller bu şekilde gözüküyor.Siz Türkçe dil eklemek için sağ üst kısımdaki + işaretine tıklayacaksınız.



Yukarıda görmüş olduğunuz kısımlara aşağıda verdiğim bilgileri yazacaksınız 🙂

Language Name : Türkçe

Code : FTP’ye doğru bir şekilde attıktan sonra tr-tr çıkması gerekiyor.Onu seçeceksiniz.

Locale : tr_TR.UTF-8,tr_TR,tr-tr,turkish

Status : Enabled

Sort Order : 1 (bu değer dil dosyasının önceliğidir)

Bu işlemleri tamamladıktan sonra sağ sütten “SAVE” diyorsunuz.Yazılımı anlatımı anlamadıysanız yapamadığınız kısımlar için yorum atabilir veya videolu anlatımı takip edebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Photoshop`ta Bir Nesne Diğer Nesnenin İçine Nasıl Koyulur başlıklı makalemizde adobe photoshop, bir nesne diğer nesnenin içine nasıl koyulur ve photoshop hakkında bilgiler verilmektedir.