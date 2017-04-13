Donanım

Nvıdıa Geforce GTX 1080 Tİ Özellikleri

13 Nisan 2017 24 Görüntüleme , , ,

denince akla ilk gelen markalardan Nvıdıa bu sefer GTX 1080 Tİ ile karşımızda, bu kartında da Pascal mimarisini temel almıştır. Nvıdıa bu kartta bize 3 kata kadar daha hızlı performans sunuyor . Nvıdıa bu kartında da rahatça 4K oynayabileceğimizi iddia ediyor .

Fiyat konusundaysa bizi 3500 TL gibi bir fiyatla karşılıyor . Bu fiyat gerçekten biraz yüksek ama kartın verdiği performansa göre bu fiyatı hak ediyor . Bence birçok kişinin de dediği gibi bu ekran kartını GTX 1090 olarak çıkarsalardı daha iyi olurdu çünkü bu ismi hakediyor.

Özellikleri : 

  • Bellek Türü – Hızı : 11 Gbps
  • Maksimum Dijital Çözünürlük : 7680×4320 60 Hz
  • NVIDIA CUDA® Cores : 3584
  • Bellek Arayüzü Genişliği : 352 – Bit
  • Artırılmış Saat Hızı (MHz) : 1582
  • Maksimum GPU Sıcaklığı (C) : 91
  • Grafik Kart Gücü : 250 W
  • Önerilen Sistem Gücü : 600 W

Bir önceki yazımız olan Razer ve Gunnar dan Oyunculara Müjde ! başlıklı makalemizde , ve oyuncu gözlüğü hakkında bilgiler verilmektedir.

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Nvıdıa Geforce GTX 1080 Tİ Özellikleri
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