Nvıdıa Geforce GTX 1080 Tİ Özellikleri

Ekran kartı denince akla ilk gelen markalardan Nvıdıa bu sefer GTX 1080 Tİ ile karşımızda, Nvidia bu kartında da Pascal mimarisini temel almıştır. Nvıdıa bu kartta bize 3 kata kadar daha hızlı performans sunuyor . Nvıdıa bu kartında da rahatça 4K oynayabileceğimizi iddia ediyor .
Fiyat konusundaysa bizi 3500 TL gibi bir fiyatla karşılıyor . Bu fiyat gerçekten biraz yüksek ama kartın verdiği performansa göre bu fiyatı hak ediyor . Bence birçok kişinin de dediği gibi bu ekran kartını GTX 1090 olarak çıkarsalardı daha iyi olurdu çünkü bu ismi hakediyor.
Sistem Özellikleri :
- Bellek Türü – Hızı : 11 Gbps
- Maksimum Dijital Çözünürlük : 7680×4320 60 Hz
- NVIDIA CUDA® Cores : 3584
- Bellek Arayüzü Genişliği : 352 – Bit
- Artırılmış Saat Hızı (MHz) : 1582
- Maksimum GPU Sıcaklığı (C) : 91
- Grafik Kart Gücü : 250 W
- Önerilen Sistem Gücü : 600 W
Bir önceki yazımız olan Razer ve Gunnar dan Oyunculara Müjde ! başlıklı makalemizde gunnar, razer ve razer oyuncu gözlüğü hakkında bilgiler verilmektedir.