Teknoloji Haberleri

Nokia Apple’a Dava Açmaya Hazırlanıyor!

25 Aralık 2016 1 Yorum 19 Görüntüleme
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Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Apple’a dava açmak için hazırlıklara başladı. Sebebi ise Avrupa’da Macbook Pro, iPhone, iPad üzerinde patent ihlali.

Apple, Nokia’dan izinsiz 32 tane patent kullanıldığını iddia ediyor. Ayrıca kullanmaları için gerekli telif parasını ödemeğini iddia ediyor. Finlandiya merkezli şirket, 2014 yılında akıllı telefon bölümünü Microsoft’a satmıştı. Ancak o tarihten itibaren Microsoft tüm varlıklarını kapattı veya sattı. Bununla beraber Nokia, birçok akıllı telefonu, tablet ve diğer teknolojik ürünlerinde kullanıldığı söylendiği Nokia Technologies biriminde çok fazla patent bulunduğunu söylüyor.1482389994_nokia-vs-apple
Bakalım davayı hangi firma kazanacak? Sizce Apple mı? Nokia mı?

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Nokia Apple’a Dava Açmaya Hazırlanıyor!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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