Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun modeli ise 6. Bir süredir türlü türlü Android modeli gösterilen Nokia telefonların sonunda net özellikleri geldi!

Fiyatı 250 dolar olduğu tahmin edilen Nokia 6’nın gelişi kesinleşti. Şimdi gelelim teknik özelliklerine:

– 5.5” 1920×1080 2.5D kavisli cam

– Snapdragon 430 8 çekirdek işlemci

– Adreno 505 GPU

– 4 GB RAM

– 64 GB Dahili hafıza

– 16MP f2.0 lensli arka kamera ve 8MP ön kamera

– Android 7.0 Nougat İşletim Sistemi



Cihazın fotoğrafları ise şöyle:





Özelliklerine bakılırsa Nokia, iyi bir dönüş yapacak gibi. Ben de heyecanla bekliyorum.

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