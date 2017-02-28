Motorola G5 ve Motorola G5Plus Özellikleri

Lenovo, Motorolayı satın alınmasıyla birlikte ülkemizde geri dönen Motorola MWC(Mobil Dünya Kongresi) nde tanıtıldı. G5 Plusta G5ten farklı özellikler olarak, 5.2″1080×1920 pixels, 4 GB RAM, 3000 mAh batarya gücü, 12 MP kamera özellikleri ile öne çıkıyor. G5 Plus her özelliği ile ön planda.
Motorola G5Plus Özellikleri
- 5.2″1080×1920 pixels
- 12MP2160p
- 4GB RAMSnapdragon 625
- 3000mAh
- CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53,GPU Adreno 506 işlemci
- Hızlı Şarj
-Belge görünütüleyici
- Fotoğraf/video düzenleyici
- 2160p@30fps (USA)/ 1080p@30fps (EMEA) kamera performansı
Motorola G5 Özellikleri
- Boyut 144.3 x 73 x 9.5 mm (5.68 x 2.87 x 0.37 in)
- Ağırlık; 145 g (5.11 oz)
- Multitouch özelliği
- 1080 x 1920 pixels ekran çözünürlüğü
- Corning Gorilla Glass 3 koruma
- Android OS, v7.0 (Nougat) işletim sistemi
- CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53,GPU Adreno 506 işlemci
- Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
- 13 MP, f/2.0, otomatik fokuslama , LED flash,5 MP, f/2.2
- 1080p@30fps video kaydı
- Hızlı şarj
Motorola G5 ve G5Plus Fiyatı
199 Euro dan Kuzey Amerika`da satışa sunulacak. Bu cihaz eğer ülkemize gelirse 1400-1700TL aralığında satışa çıkacağı düşünülebilir.
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