Motorola G5 ve Motorola G5Plus Özellikleri

Lenovo, Motorolayı satın alınmasıyla birlikte ülkemizde geri dönen Motorola MWC(Mobil Dünya Kongresi) nde tanıtıldı. G5 Plusta G5ten farklı özellikler olarak, 5.2″1080×1920 pixels, 4 GB RAM, 3000 mAh batarya gücü, 12 MP kamera özellikleri ile öne çıkıyor. G5 Plus her özelliği ile ön planda.

Motorola G5Plus Özellikleri

5.2″ 1080×1920 pixels

1080×1920 pixels 12MP 2160p

2160p 4GB RAM Snapdragon 625

Snapdragon 625 3000mAh

CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 işlemci

Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, Adreno 506 işlemci Hızlı Şarj

-Belge görünütüleyici

Fotoğraf/video düzenleyici

2160p@30fps (USA)/ 1080p@30fps (EMEA) kamera performansı

Motorola G5 Özellikleri

Boyut 144.3 x 73 x 9.5 mm (5.68 x 2.87 x 0.37 in)

144.3 x 73 x 9.5 mm (5.68 x 2.87 x 0.37 in) Ağırlık ; 145 g (5.11 oz)

; 145 g (5.11 oz) Multitouch özelliği

1080 x 1920 pixels ekran çözünürlüğü

Corning Gorilla Glass 3 koruma

Android OS, v7.0 (Nougat) işletim sistemi

işletim sistemi CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 506 işlemci

Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, Adreno 506 işlemci Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430

13 MP , f/2.0, otomatik fokuslama , LED flash, 5 MP, f/2.2

, f/2.0, otomatik fokuslama , LED flash, 1080p@30fps video kaydı

video kaydı Hızlı şarj

Motorola G5 ve G5Plus Fiyatı

199 Euro dan Kuzey Amerika`da satışa sunulacak. Bu cihaz eğer ülkemize gelirse 1400-1700TL aralığında satışa çıkacağı düşünülebilir.

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