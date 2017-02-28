Teknoloji Haberleri

Motorola G5 ve Motorola G5Plus Özellikleri

28 Şubat 2017 2 Görüntüleme , , ,

Lenovo, Motorolayı satın alınmasıyla birlikte ülkemizde geri dönen Motorola MWC(Mobil Dünya Kongresi) nde tanıtıldı. G5 Plusta G5ten farklı özellikler olarak, 5.2″1080×1920 pixels, 4 GB RAM, 3000 mAh batarya gücü, 12 MP kamera özellikleri ile öne çıkıyor. G5 Plus her özelliği ile ön planda.

Motorola G5Plus Özellikleri

  • 5.2″1080×1920 pixels
  • 12MP2160p
  • 4GB RAMSnapdragon 625
  • 3000mAh
  •  CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53,GPU Adreno 506 işlemci
  • Hızlı Şarj
    -Belge görünütüleyici
  • Fotoğraf/video düzenleyici
  • 2160p@30fps (USA)/ 1080p@30fps (EMEA) kamera performansı

Özellikleri

  • Boyut 144.3 x 73 x 9.5 mm (5.68 x 2.87 x 0.37 in)
  • Ağırlık; 145 g (5.11 oz)
  • Multitouch özelliği
  • 1080 x 1920 pixels ekran çözünürlüğü
  • Corning Gorilla Glass 3 koruma
  • Android OS, v7.0 (Nougat) işletim sistemi
  •  CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53,GPU Adreno 506 işlemci
  • Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
  • 13 MP, f/2.0, otomatik fokuslama , LED flash,5 MP, f/2.2
  • 1080p@30fps video kaydı
  • Hızlı şarj

Motorola G5 ve G5Plus Fiyatı

199 Euro dan Kuzey Amerika`da satışa sunulacak. Bu cihaz eğer ülkemize gelirse 1400-1700TL aralığında satışa çıkacağı düşünülebilir.

 

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Blackberry KeyOne Özellikleri başlıklı makalemizde , keyone ve keyone özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
0 (0 votes)
Motorola G5 ve Motorola G5Plus Özellikleri
0 out of 5 based on 0 user ratings
Seda Pilav Hakkında
Sedusaa

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir