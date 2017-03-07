Logitech, 2017 iF Design Awards`tan 9 Ödül Kazandı

Logitech İnternational S.A. İsviçre merkezli olan Amerikan Bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi olan şirket 9 Alanda ödül kazandı.

1953`te Almanya İkinci Dünya Savaşı`nın etkileriyle hala üstesinden gelmeye çalışıyorlardı.

Philip Rosenthal önderliğinde bir grup endüstri temsilcisi, Hannover Fuarında biraraya geldi. Bu grubun amacı en iyi tasarlanmış endüstriyel ürünlerine dikkat çekmekti. Tasarımın önemini ve yapabilecekleri her şeyi kullanıcılar, markalar ve topluma ilettiler.

Estetik ve kaliteyi ön plana tutan,kullanıcı odaklı, ergonomik ve verimli tasarım için disiplinli bir çalışma sergilediler. Dünyadaki şirketler tarafından tarafından da kabul gördüler. İşte iF Design Awards ın Logitech`e verdiği ödüller;

Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard

4K çekim yapabilen web kamerası Logitech BRIO 4K Pro Webcam

Oyun fareleri Logitech G Pro Gaming Mouse ve Logitech G900 Chaos Spectrum Gaming Mouse

Oyun kulaklık

Klavye ve fare serisi Logitech G Prodigy Series

Akıllı ev kontrol kumandası Logitech POP Home Switch

iPad standı Logitech BASE

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