LG’den Lazer Projektör!

CES 2017’de tanıtılacak olan LG ProBeam Lazer Projektör, tam evlere göre!

LG’nin projektör bölümünde de yeri olduğunu biliyoruz. İşte bu modeli de tam ev sineması için. Model adı ise HF80J. Sadece ev sinemasına hitap etmiyor, çok yönlü bir projektör. 2000 lümenlik bir ışık değeri var projektörde. Aynı zamanda portatif bir yapıya sahip.



Ve sadece 2,1 KG ağırlığa sahip bir projektör.

İsterseniz şimdi de özelliklerinden tam olarak bahsedelim.

– 2,1 KG ağırlık

– Yenilikçi Ses Senkronizasyon Teknolojisi (Sound Sync Adjustment)

– 4 Corner Keystone

– Vertical Auto Keystone

– webOS ile birçok yayına erişim

– Sihirli kumanda

– LG ProBeam

LG, yine projektör sınıfında iyi bir ürün yapmış. Zaten projektörde üstüne yok 🙂