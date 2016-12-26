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LG PJ9 360 Bluetooth Hoparlör Göz Kamaştırıyor!

26 Aralık 2016 11 Görüntüleme
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LG PJ9 360 havada asılı kalan tek hoparlör değil ama LG PJ9 360 sesi ve güzeligi göz Kamaştırıyor. Ancak LG PJ9 adını taşıyan yeni hoparlörüyle bu durumu değiştirmeyi istiyor. picsart_1482764644583

LG PJ9 Bluetooth Hoparlör geliştirmede tecrübeyi aldigi için daha iyi sürümlerini çıkaracaktır. LG PJ9 nin yeni modellerinde daha iyi ses deneyimi ve daha uzun pil ömrü ve cihazın şarjı bittiğinde birden yere düşmesini  engelleyecek bir özellikleri sunuyor.

LG PJ9 şarj azaldığında yavaşça alçaliyor kablosuz şarj yuvasına oturuyor. LG’nin yeni hoparlöründe bulunan iki pasif anten sayesinde dinleyicilere daha dengeli bas ve miniler sunuluyor. Hoparlörün baz kısmı aynı zamanda alçak titreşimli hoparlör işlevi görüyor. 360 derecelik hoparlör, sesi her yöne eşit biçimde gönderiyor.

Siz performans mı önemli fiyat mı? Yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. 

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LG PJ9 360 Bluetooth Hoparlör Göz Kamaştırıyor!
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Furkan Sakin Hakkında
Youtuber ve yazar.

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