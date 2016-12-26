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LG G6 Erken Gelebilir!

26 Aralık 2016 25 Görüntüleme ,
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G5 İle  beklenen satışı yapamayan büyük rakibi Samsung’a  bu yıl büyük bir strateji ile fark atmaya çalıcacak.

lg-g6-konsept-gorselleri-ve-beklenen-ozellikler-705x290LG yeni amiral gemisi G6 daha erken gele billir bu tarih ama tam bellirli degil ama  Şubat Ayında veya martk ayında gellebilir. Samsung Galaxy S8 ile aynı zamanda raflara koya bilir ama Samsung Gakaxy S8 bekllenen zamandan daha sonra çıkacagı söylentiler içinde bulunmaktadır.

LG G5’in aksine, daha standart ve alışılmış bir tasarıma sahip olması beklenen G6’da suya dayanıklılık, iris tarayıcı, kablosuz şarj ve gelişmiş kamera özelliklerinin de yer alması bekleniyor.

 

 

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LG G6 Erken Gelebilir!
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Furkan Sakin Hakkında
Youtuber ve yazar.

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