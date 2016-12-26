LG G5 İle beklenen satışı yapamayan LG büyük rakibi Samsung’a bu yıl büyük bir strateji ile fark atmaya çalıcacak.

LG yeni amiral gemisi G6 daha erken gele billir bu tarih ama tam bellirli degil ama LG G6 Şubat Ayında veya martk ayında gellebilir. LG G6 Samsung Galaxy S8 ile aynı zamanda raflara koya bilir ama Samsung Gakaxy S8 bekllenen zamandan daha sonra çıkacagı söylentiler içinde bulunmaktadır.

LG G5’in aksine, daha standart ve alışılmış bir tasarıma sahip olması beklenen G6’da suya dayanıklılık, iris tarayıcı, kablosuz şarj ve gelişmiş kamera özelliklerinin de yer alması bekleniyor.