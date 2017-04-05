LG G6 Dayanıklılık Testinden Başarıyla Geçti

LG markası bu yıl içerisinde çıkardığı yeni amiral gemisi ile G serisini bambaşka bir yere götürdü. Yeni çıkartığı telefonla neredeyse çerçevesiz ekranı ile insanların dikkatlerini üstüne çekmeyi başardı. Ayrıca telefonun ön ve arka kısmında cam malzemeleri bulunmasıyla da öne çıkmayı başarıyor. Şimdi ise sizlere göstereceğimiz LG G6‘nın dayanıklılık testi ile satın almayı düşünen kişiler için oldukça yardımcı olacaktır.

LG G6 için yayınlanan dayanıklılık testinde birbirinden farklı bir çok testten geçiyor. Her telefonda olduğu gibi 6.seviye baskıya maruz kaldığında telefon ekranında çizilme yaşanmadı. Akıllı telefonda Gorilla Glass 3 cam kullanıldığından telefonun avantajlarını ikiye katlamakta. Akıllı telefonun ön ve arka tarafları tamamen cam ile kaplı olduğu için telefonunuza silikon veya daha dayanıklı bir kılıf alarak kullanmayı tercih ediyoruz. Aksi taktirde ön ve arka kısım cam kaplama olduğu için küçük bir darbede cam olan kısımlar parçalanabilir.

Akıllı telefonun yan kısımlarına gelecek olursak eğer tamamen metal malzemeden üretilmiştir. En dikkat çekici olay ise tuşlardan SIM kart yuvasına kadar bütün her yeri metal olması. Metal kullanımı ise LG‘nin telefon malzemelerine verdiği önemi açık ve net belli ediyor. Akıllı telefonun arka kamerasında hiç bir çizilme olmuyor ancak yine arka tarafında bulunan parmak izi okuyucusu ise çizilebiliyor. Ancak parmak izi okuyucusu çizilse bile yinede çalışmasında herhangi bir sorun olmuyor ve parmak izi okurken doğru bir şekilde parmak izini okuyabiliyor. Şimdi ise akıllı telefonun bükülme testine geldiğimizde bu testten de başarı ile geçebiliyor. Dayanıklılık testinin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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