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Teknoloji Haberleri

Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!

27 Aralık 2016 38 Görüntüleme
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Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.

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Rick Osterloh CES 2016 etkinliklerinde Konuştu ve bunları açıkladı. ”Motorola Markalı tüm telefonları ortadan kaldırıp Lenovo markasını öne çıkaracagını açıkladı. Lenovo adının pazarda daha hakim olmasını ve daha çok kullanılmasını hedeflediklerinin açıklad. Cep Telefonu denince ilk akla gelen Motorola 2017 de daha parlak yerlere gelecegini belirti. umarız “Moto by Lenovo” markası ile şirket eski günlerine geri dönecektir.

Sizce Lenovo Nasıl Yerlere Gelecektir? Yorumlarınızı Bekliyorum.

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Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!
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Youtuber ve yazar.

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