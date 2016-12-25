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Kompakt Xiaomi Mi S Açığa Çıktı!

25 Aralık 2016 188 Görüntüleme
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Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, kompakt ve şık görünüme sahip yeni modeli Mi S sızdırıldı.  Xiaomi, fiyat/performans alanında akıllı telefon üreten firmalardan biri. Özellikle arayüzü olsun, özellikleri olsun kalitesini konuşturan bir firma. Bu modeli ile kompakt telefon sevenlerin gözüne girebilir. Telefon Android 6.0 veya 7.0 ile gelebilir.

Haberimizde özelliklerini detaylı bir şekilde paylaştık.

Xiaomi Mi S Özellikleri
– 4.6 inç Full HD Ekran 1500:1 kontrast oranı
– Qualcomm Snapdragon 821 İşlemci
– Adreno 530 Grafik işlemcisi
– MIUI 8 Arayüzü
– Android 6.0 MM/ 7.0 Nougat (Tam belli olmadı)
– Çift sim kart desteği (nano+nano)
– 4K video kaydı, 720P 120FPS SlowMotion (Ağır Çekim)
– 12 MP Arka(1080P video kaydı) 4 MP (1080P video kaydı)
– Çift ton led flaş, Sony IMX378 sensör
– 128GB UFS 2.0 özelliğine sahip dahili hafıza
– 4 GB RAM (DDR4)
– Parmak izi sensörü
– Hızlı şarj(Muhtemelen Qualcomm)
– 4G VoLte/ WiFi 802.11ac/ Bluetooth 4.2/ USB Type-C
– 2600 mAh pil
Boyutlar: 128.3x64x8.2mm 138 gram ağırlık

1482404028_xiaomi-mi-s-leak1Benim değerlendirmem:
Telefon daha diğer ülkelerde satışa çıkmadı ancak telefonun özelliklerine göz atacak olursak, piyasanın en iyi kompakt telefonu olacak gibime geliyor. Zaten Xiaomi, kaliteye ve performansa önem veriyor. Eminim ki Türkiye’de de hayranı bol olacak. Fiyat konusuna gelirsek böyle özellikli bir telefonun 1700 TL aşağısından satılmacağını tahmin ediyorum. Neyse bunu ileride göreceğiz.

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Kompakt Xiaomi Mi S Açığa Çıktı!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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