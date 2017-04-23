Klasörünüzün Rengini Değiştirin!

Herkese merhaba, rehber konuları çekmeyeli çok oldu. Bu yazımda Windows’ta klasör renginin nasıl değiştirildiğini göstereceğim.

Öncelikle buradan gerekli programı indiriyoruz. Programı kurduktan sonra yeni klasör açıyoruz.

Klasöre sağ tıklayıp ”Colorize” butonuna tıklıyoruz ve rengimizi seçiyoruz. Ve klasörümüz artık istediğimiz renkte! Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.

Bir önceki yazımız olan Photoshop Yüz Değiştirme Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde photoshop yüz değiştirme hakkında bilgiler verilmektedir.