Rehber

Klasörünüzün Rengini Değiştirin!

23 Nisan 2017 2 Görüntüleme

Herkese merhaba, rehber konuları çekmeyeli çok oldu. Bu yazımda Windows’ta klasör renginin nasıl değiştirildiğini göstereceğim.

Öncelikle buradan gerekli programı indiriyoruz. Programı kurduktan sonra yeni klasör açıyoruz.
Klasöre sağ tıklayıp ”Colorize” butonuna tıklıyoruz ve rengimizi seçiyoruz.Ve klasörümüz artık istediğimiz renkte! Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.

Bir önceki yazımız olan Photoshop Yüz Değiştirme Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.

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Klasörünüzün Rengini Değiştirin!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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