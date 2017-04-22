Kablosuz Modem Kapsama Alanını Genişletin!

Servis sağlayıcılarının verdiği modemler genelde düşük bütçeli fiyat performans ürünleridir. Düşük bütçeli ürünler de fiyatına göre performans vermektedir. Peki siz bu performans’dan memnun değilseniz ne yapacaksınız? Evet, evinizdeki veya işyerinizdeki başka bir modemi “Access Point” olarak kullanabilirsiniz.

Gelelim yapacağınız işlemlere;

Öncelikle, kablosuz modeminizin arayüzüne girmeniz gerekmektedir.(192.168.1.1-192.168.2.1)

Arayüz şifrenizi girdikten sonra açılan menüden “Kablosuz” bölümüne gelmelisiniz. (Genelde kullanıcı adı admin, şifresi ise ttnet olur.)

Kablosuz ayarlarınızı yaptıktan sonra, ADSL bölümüne gelip “PPPOE” bölümünden yönlendirme(router) bölümünü seçmelisiniz.

Modem ayarlarınızdan “DHCP” bölümünü bulup kapatmalı, modeminize aynı sekmeden bir Ip belirlemelisiniz.(Burada dikkat edilmesi gerek bir nokta var, ana modeminizin Ip’si 192.168.2.1 ise router modeminizin Ip’si 192.168.1.10 olamaz. 2.10 yapmalısınız.)

Bütün işlemleri uyguladıktan sonra 2 modemi ethernet kablosu ile bağlamanız yeterli olacaktır.

Not: Bu yazı Airties modemlere dayanarak yazılmıştır, sizdeki modemlerin arayüzlerindeki sekmeler de buna benzer olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Whatsapp+ Nasıl Kurulur başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.