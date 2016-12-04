Telefonunuza gelen reklam mesajlarından, tanımadığınız kişilerden gelen aramalardan artık sıkıldıysanız bu kişilerden gelen aramaları ve mesajları engelleyebilmeniz mümkün.

Android`de numara engellemek için şu adımları izlememiz gerekiyor;

Android Telefonlarda Numara Nasıl Engellenir ?

İlk olarak telefonunuzun “Telefon” kısmına giriyoruz. Daha sonra sağ üstteki “Daha Fazla” ya giriyoruz.

Ayarlar a girip Arama ayarlarından Numaraları engelle ( Otomatik reddetme) numaraları yönetim bölümüne giriyoruz.

Telefon numarası ekle bölümüne numarasını engellemek istediğimiz kişinin numarasını yazıyoruz.

Gizli numaralar tarafından aranmak istemiyorsanız. “Gizli aramaları engelle” modunu açabilirsiniz.

SMS engellemek için;

Telefonumuzun mesajlar bölümüne giriyoruz.Buradan sağ üstte bulunan Daha fazla seçeneğine dokunup ayarlara giriyoruz.

Mesajları engelle seçeneğine basıyoruz..

Buradan Engellenenler listesine giriyoruz.

Engellemek istediğimiz telefon numarasını girdikten sonra artık o kişiden size mesaj iletilmeyecektir.

İos`ta İstenmeyen Numaralar Nasıl Engellenir?

İos`ta numara engellemek için;

Arama listesindeki sizi arayan numaranın yanında ki i harfine basın.

İ butonu arayan kişi ile ilgili bilgiler içermektedir. En altta bulunan Arayanı Engelle tuşuna basmanızla birlikte numaranız engellenmiş olacaktır.