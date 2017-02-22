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İşte Karşınızda Çakma Galaxy S8!

22 Şubat 2017 19 Görüntüleme

Galaxy S8 MWC 2017’de önümüzdeki ay tanıtılacak. Ancak adını bilmediğimiz bir firma çakma bir S8 üretmiş. Tamamen nasıl olacak haberlerine aldanılıp yapılmış bir telefon. YouTube kanalı EverytingApplePro, cihazdan bir tanesini satın almış ve incelemiş.

Telefona geçmeden önce kutuyu incelediğimizde alışıldık Samsung kutusunun birebir kopyası yapılmış. Telefona geçecek olursak tasarım S7’den alınmış ve sadece kamerada oynanma yapılmış. Şimdi telefonun birebir olduğuna inanmıştınız değil mi? Ancak açılış ekranındaki eski ”Android” yazısı çakma olduğunu resmen belli ediyor.

Şimdi geçelim teknik özelliklerine:
– 4G LTE bağlantı desteği
– 64 bit 8 çekirdek (MTK)
– 5.2” Quad HD sAmoled ekran
– 64 GB dahili hafıza
– IP68 Suya ve toza dayanıklı (!)
– Kablosuz şarj
– 12 MP arka, 5 MP ön kamera

AnTuTu testlerinde S8 125.243 puan alırken, bu cihaz ittire ittire 22.722 puan almış.

İnceleme videosunu şu linkten izleyebilirsiniz>>>>https://goo.gl/dnPoHj

Bir önceki yazımız olan Photoshop Menülerinin İşlevleri başlıklı makalemizde , menüleri nasıl kullanılır ve seçenekler çubuğu hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
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İşte Karşınızda Çakma Galaxy S8!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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