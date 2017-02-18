Öncelikle belirtelim ki iPhone telefonlarda iOS 7,8,9 ve üstü sürümleri kullanan kişiler yardımcı uygulama gerekmeden numara engelleme işlemini yapabiliyor.Bahsetmiş olduğumuz sürümlerde numara engelledikten sonra ne bir arama, ne bir mesaj veya facetime çağrısı geliyor kısacası kafanız rahat ediyor.

iPhone’da Numara Nasıl Engellenir ?

Öncelikle telefonunuzda aşağıdaki adımları izleyerek numara engelleme kısmına geliyoruz.

Ayarlar > Telefon > Engellenenler

Ayarlar > Mesajlar > Engellenenler

Ayarlar > FaceTime > Engellenenler

Şöyle bir görüntü çıkacak karşınıza;

Yeni bir numarayı engellemek için “Yeni Ekle” diyoruz ve numara engelleme işlemini tamamlıyoruz.Engellediğiniz numaranın engelini kaldırmak için numaranın üstüne basılı tutup sola kaydırmanız yeterli.

Yukarıda sonuca çıkan farklı bir engelleme yöntemi daha var.Facetime,Çağrı,Mesajlar bölümlerindende istediğiniz kişiyi engelleyebiliyorsunuz.Telefon numaralarının yanında bulunan işarete tıklayın.Açılan pencerenin en altında “Bu Arayanı Engelle” butonuna tıklayın ve kişiyi engellemek için onay verin.

iPhone’da numara engelledikten sonra engellediğiniz kişi iPhone kullanıcısı ise sizi aradığında direkt meşgul çalar ve size bildirim gelmez.Eğer iPhone kullanıcısı değilse bir kere çaldıktan sonra meşgule düşer ve size yine bildirim gelmez.

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