Iphone`a Nasıl Format Atılır ve Ayarlar Nasıl Sıfırlanır

Iphone 7 de format atma işlemini, telefonunuza virüs bulaştığında, kasma sorunu yaşandığında, ya da bellek yetersiz olduğu durumlarda sıfırlama ihtiyacı duyabiliriz. Bu gibi durumlarda telefonunuza format atmak en iyi seçenek olacaktır. İphone`un nasıl sıfırlanması gerektiğine bakmadan önce yapılması gerekenleri bilmemiz gerekmektedir.
- Formatlama işlemi yapmadan önce bütün resimlerinizi,belgelerinizi yedeklemeniz gerekmektedir.Aksi takdirde bütün resimleriniz ve belgeleriniz silinecektir.
- Format atmadan önce şarjınızın %50`nin üzerinde olduğundan emin olun.
Tüm içeriği ve Ayarları silmek için;
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
- Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Tüm içeriği sıfırla düğmesine dokunun.
Tüm Ayarları sıfırlamak için;
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
- Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Tüm ayarları sıfırla.
Iphone 7 Ağ ayarlarını sıfırlamak için;
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
- Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Ağ ayarlarını sıfırla.
Bu işlem, daha önce kullandığınız Wi-Fi ağlarını ve parolalarını, hücresel ayarları, VPN ve APN ayarlarını da sıfırlayacaktır.
İphone Klavye sözlüğünü sıfırlamak için;
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
- Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Klavye sözlüğünü sıfırla düğmesini sıfırla düğmesine dokunun.
iPhone 7 bilgisayara bağlanarak telefonunuzu sıfırlamak için;
İ tunes programını kurun ve açın.
İPhone 7 bilgisayara bağlayın ve Home tuşuna basın. Ana ekranınıza belirecektir. iPhone 7 telefonunuzu tanımladıktan sonra Recovery Mode (Geri Yükle modu) açılacaktır.
Geri Yükle düğmesine dokunduktan sonra format atma işlemi başlayacaktır.