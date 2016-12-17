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Iphone`a Nasıl Format Atılır ve Ayarlar Nasıl Sıfırlanır

17 Aralık 2016 114 Görüntüleme , , , , , , , ,
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7 de format atma işlemini, telefonunuza virüs bulaştığında, kasma sorunu yaşandığında, ya da bellek yetersiz olduğu durumlarda sıfırlama ihtiyacı duyabiliriz. Bu gibi durumlarda telefonunuza format atmak en iyi seçenek olacaktır. İphone`un nasıl sıfırlanması gerektiğine bakmadan önce yapılması gerekenleri bilmemiz gerekmektedir.

  • Formatlama işlemi yapmadan önce bütün resimlerinizi,belgelerinizi yedeklemeniz gerekmektedir.Aksi takdirde bütün resimleriniz ve belgeleriniz silinecektir.
  • Format atmadan önce şarjınızın %50`nin üzerinde olduğundan emin olun.

Tüm içeriği ve Ayarları silmek için;

  • Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
  • Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Tüm içeriği sıfırla düğmesine dokunun.

Tüm Ayarları sıfırlamak için;

  • Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
  • Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Tüm ayarları sıfırla.

Iphone 7 Ağ ayarlarını sıfırlamak için;

  • Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
  • Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Ağ ayarlarını sıfırla.

Bu işlem, daha önce kullandığınız Wi-Fi ağlarını ve parolalarını, hücresel ayarları, VPN ve APN ayarlarını da sıfırlayacaktır.

İphone Klavye sözlüğünü sıfırlamak için;

  • Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin.
  • Daha sonra Genel =>Sıfırla=> Klavye sözlüğünü sıfırla düğmesini sıfırla düğmesine dokunun.

iPhone 7 bilgisayara bağlanarak telefonunuzu sıfırlamak için;

İ tunes programını kurun ve açın.

İPhone 7 bilgisayara bağlayın ve Home tuşuna basın. Ana ekranınıza belirecektir.iphone-6-format-atma-itunes-baglanti iPhone 7 telefonunuzu tanımladıktan sonra Recovery Mode (Geri Yükle modu) açılacaktır.

iphone-6-format-atma

Geri Yükle düğmesine dokunduktan sonra format atma işlemi başlayacaktır.

 

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