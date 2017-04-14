iPhone Bataryası Nasıl Optimize Edilir?

Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi de batarya sorunudur. Telefonu aldınız, güncellemeleri yüklediniz, uygulamalarınızı kurdunuz derken hop bir de piliniz bir günü bile çıkaramıyor hale gelmiş. Bu makalede iPhone cihazlardaki batarya problemini düzeltmeyi göstereceğim.

Hadi başlayalım;

Öncelikle cihazınızın bataryası tamamen bitmiş olmalı, cihazınızın bataryası bitene kadar şarja takmayın.(Bırakın kapansın.) Telefonu en az 5-6 saat şarja takmayın. (Bu sayede batarya tamamen boşalmış olacak.) Telefonunuz kapalı halde iken şarj edin, şarj tamamlanana kadar telefonu açmayın. Son olarak, cihazınızı açarken Home ve Power tuşlarına aynı anda basın, elma logosunu görünce parmaklarınızı çekebilirsiniz.

Not: Bütün iPhone modellerinin bataryalarını bu yöntem ile kalibre edebilirsiniz. Kalibreyi ayda bir kez ve her güncellemeden sonra yapmanız tavsiye edilmektedir.

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