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iPhone 8 mi yoksa D20 D21 D22 mi Gelecek

25 Aralık 2016 15 Görüntüleme
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Apple’n 2017 de çıkaracağı İPhone 8 ile idalar havada uçuyor. Apple’ın önümüzdeki yıl 10. yıldönümüne özel üreteceği Telefon’un ismi iPhone 8 değilde iPhone 7s iPhone 7s plus yada Ferrari isimli telefon üzerinde çalışıyor.

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Apple, 2017’de D20, D21 ve D22 ismine sahip  3  yeni iPhone modeli çıkaracak  Bunlardan ikisi D20 ve D21 yani iPhone 7s ve iPhone 7s Plus önceki iPhone’lar gibi LCD ekrana sahip olacak. D22 yani Ferrari isimli   modelde ise farklı bir ekran kullanılacak.

En Yüksek özelliklere sahip olması beklenen Ferrai isimli modelin tamamen camdan üretilen bir gövdeye, çerçevesiz OLED ekrana, ekrana gömülü home tuşuna ve tamamen kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ekran büyüklüğünün ise 5,1 veya 5,2 inç’ten daha büyük olacağı da tahmin ediliyor.

 

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iPhone 8 mi yoksa D20 D21 D22 mi Gelecek
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