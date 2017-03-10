İP Adresi ve Dns Nasıl Değiştirilir ?

Bazı durumlarda DNS adresi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.Mesela internet sitelerine erişemediğimiz zamanlarda, sosyal ağlarda sıkıntı olduğunda veya site içerisindeki resim ve video gibi medyaların çalışmadığı zamanlar gibi daha bir çok sebeple DNS değiştirme ihtiyacını duyarsınız.DNS değiştirme işlemi çok basittir zorlanacağınızı sanmıyorum.

DNS değiştirebilmemiz için öncelikle Windows Ağ ve Paylaşım merkezini açmamız gerekiyor.

1-)İlk olarak görev çubuğumuzın sağ alt kısmından aşağıdaki wifi bağlantı sinyalini gösteren icona sağ tıklıyoruz.Kablolu bağlantı sağlıyorsanız ekran iconu çıkacaktır ikisi aynı şey.Daha sonra Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni Aç diyoruz.

2-) Daha sonra aşağıdaki gibi bir pencere açılacak.1 numaralı kısımda sizin bağlı olduğunuz ağ yazacaktır oraya tıklayacaksınız.Tıkladıktan sonra 2 numaradaki Wifi Durumu / Ağ Bağlantı Durumu penceresi açılacaktır.Dns ayarlarınızı değiştirmeniz için 3 numaralı Özellikler yazan kısma tıklamalısınız.

3-) Bu işlemden sonra aşağıdaki küçük pencere açılacak ve okla gösterdiğim kısımda en aşağıya inin.

4-) Aşağıya indikten sonra aşağıdaki kısma tıklayıp özellikler diyoruz.

5-) Özellikler dedikten sonra İnternet Protokolü Sürüm 4 penceresi açılıyor ve DNS değişikliği yapacağımız kısma ulaşmış oluyoruz.Burada İP adresinizi ve DNS sunucu adreslerinizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

“Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” veya “Aşağıdaki IP adresini kullan” diyerek istediğiniz İP veya DNS adreslerini kullanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Photoshop Menülerinin İşlevleri başlıklı makalemizde photoshop, photoshop menüleri nasıl kullanılır ve photoshop seçenekler çubuğu hakkında bilgiler verilmektedir.