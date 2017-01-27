Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır

iOS cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda sizlere İOS’taki Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır detaylı olarak anlatacağız. Üstelik bu klavyeyi kullanabilmek için herhangi bir uygulama indirmek gerekmiyor.

İOS’taki Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır?

Gizli Emoji klavyesini açmak için;

İlk olarak telefonumuzun Ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra Genel kısmından klavye bölümüne giriyoruz. Gizli Klavye bölümünde Japonya`da çok kullanılan emoticon emojileri kullanılır. Gerçekten emojilerde japonlara çok benziyor 🙂

Yeni Klavye Ekle‘yi seçiyoruz.

Bu bölümde Romaji‘yi ekledikten sonra işlem başarıyla tamamlanıyor.

Artık klavye açıldığında, dünya simgesine basılı tutarak en altta bulunan klavye diline geçiş yapıyoruz.

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