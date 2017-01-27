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Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır

27 Ocak 201738 Görüntüleme, ,

cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda sizlere İOS’taki detaylı olarak anlatacağız. Üstelik bu klavyeyi kullanabilmek için herhangi bir uygulama indirmek gerekmiyor.

İOS’taki Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır?

Gizli Emoji klavyesini açmak için;

İlk olarak telefonumuzun Ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra Genel kısmından klavye bölümüne giriyoruz. Gizli Klavye bölümünde Japonya`da çok kullanılan emoticon emojileri kullanılır. Gerçekten emojilerde japonlara çok benziyor 🙂

İOS'taki Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır-1

Yeni Klavye Ekle‘yi seçiyoruz.

Bu bölümde Romaji‘yi ekledikten sonra işlem başarıyla tamamlanıyor.

İOS'taki Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır-3

Artık klavye açıldığında, dünya simgesine basılı tutarak en altta bulunan klavye diline geçiş yapıyoruz.

İOS'taki Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır-5

Bir önceki yazımız olan Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ? başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır
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