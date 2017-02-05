İnternetten Alışveriş Yapanlara 7 Güvenlik Önerisi

İnternetten alışveriş yapmak günümüzün yükselen trendleri arasında yer alıyor.Oturduğunuz yerden internette araştırarak alışveriş yapmak gerçekten çok keyifli.Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var.Genellikle milanyum çağı öncesinin büyükleri (2000 öncesi) internetten alışveriş yaparken çok tedirgin oluyorlar ve haksızda sayılmazlar fazlasıyla haklılar.Bir dönemde televizyon pazarlamacılığında ortaya çıkan yüksek dolandırıcılık vakaları, telefon yerine salatalık göndermeler gündemi uzun süre meşgul etti ve insanların kafasında soru işaretleri oluştu.Hatta günümüzde o dönemleri yaşayan analarımız,babalarımız ve diğer büyüklerimiz: “Görmeden,Ellemeden birşey alınmaz” sözünü sıkça söylemeye başladılar.Gerçi şuan bile salatalık ve patlıcan ürünlerini güzelce paketleyip gönderen sahtekar insanlarımızda piyasanın içinde haram para yemekle meşgul olmaya devam ediyorlar.Biz konumuzdan sapmayalım ve size internetten güvenli alışveriş yapmak ve kredi kartıyla güvenli alışveriş yapmak konularında detaylarıyla yardımcı olmaya çalışalım 🙂

İnternetten alışveriş yaparken çoğunlukla kredi kartımız ile ödeme yapmak istiyoruz.Peki kredi kartı ile alışveriş yaparken ne kadar güvendesiniz ? bu güvenliği nasıl sağlayabilirsiniz ? herhangi bir olumsuz duruma karşı nasıl önlem alabilirsiniz ? tüm bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde maddeler halinde açıklayacağım.

İnternetten Kredi Kartı İle Alışveriş Yapmak

Evinize yeni bir dolap alacağınızı varsayalım.Etrafınızda internetten alışverişin daha ucuza geldiği söylentiler var.Sizde açtınız telefonunuzu veya bilgisayarınızı başladınız e-ticaret sitelerinde dolap aramaya.Bakıyorsunuz gerçekten normal fiyatlara göre daha uygun.Bu sefer internetteki dolaplar arasında en uygununu bulmaya çalışıyorsunuz.En sonunda bir dolap buldunuz ve almaya karar verdiniz.

Yukarıdaki senaryoyu ileride hepimiz yaşayabiliriz.İnternetten alışveriş yapmak hepimiz için pratik ve ekonomik bir çözüm ancak bunu kandırılmadan güvenilir şekilde yapmalıyız.İnternet sitesinden kredi kartı ile alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken konuları maddeler halinde sıralayacağım.

Eğer internetten kredi kartı ile ödeme yapacaksanız aşağıdaki gibi adres çubuğunun solunda yeşil ibare görmeniz gerekiyor.Genellikle e-ticaret sitelerinde SSL Sertifikası dediğimiz kredi kartı bilgilerinin şifrelendiği ve bu sayede güvenliğin sağlandığı sistemler bulunur.İnternet sitesinde ilk girdiğinizde yeşil ibareyi görmeyebilirsiniz ancak KREDİ KARTI BİLGİLERİ GİRDİĞİNİZ EKRANDA KESİNLİKLE YEŞİL İBARE BULUNMALIDIR.

Kredi kartı ile alışveriş yaparken sadece yeşil (güvenlik) ibaresi var diye güvenerek alışveriş yapmanız sizin güvenliğinizi tam anlamıyla sağlamaz.Her ihtimali göz önünde bulundurarak SANAL KART oluşturup bu kartın bilgileriyle alışveriş yapmanız önerilir.Sanal kart; mevcut kredi kartınıza bağlı belirli bir limit ile açılabilen ek kart olarak düşünebilirsiniz.Sanal kart fiziksel olarak size teslim edilmez.Bu kart ile internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.Bu sayede herhangi bir ihtimale karşı kartınızın kullanımının önüne geçebilir ve çeşitli olumsuz olayları engellemiş olursunuz.Bankanızın mobil uygulamasından veya internet sitesinden müşteri girişi yaparak sanal kart oluşturabilirsiniz.

E-ticaret sitesi en babamın bile olsa kredi kartını güvenip eklemem ! mantığında hareket edin.Artık e-ticaret sitelerinde kredi kartı kaydetme özelliğiyle sonraki alışverişlerde seri alışveriş yapmanın önü açıldı.Hadi sitedeki üyelik bilgilerim çalındı ne olacak ? diye sormazlarmı adama 🙂 Bu sebeple kredi kartınızı hiçbir siteye kaydetmeyin.

Ödeme yapacağınız sitede 3D Secure (Güvenli Ödeme) sisteminin olup olmadığını öğrenin.Bu sistem siz kart bilgilerinizi girdikten sonra kartınıza bağlı olan telefon numarasına bir şifre gönderir.Bu şifreyi kart bilgilerinizi girdiğiniz ekranda yönlendirildiğiniz yerdeki şifre bölümüne girerek alışverişinizi güvenli bir şekilde tamamlarsınız.Hatta kendinizi daha çok garantiye almak için bankanızı arayarak güvenli alışveriş olmayan sitelerde alışverişimin iptalini talep ediyorum derseniz kart bilgilerinizi girip işlemi onaylasanız bile 3d secure (güvenli ödeme) olmayan sitelerde işlemleriniz geçer sayılır.Çoğu e-ticaret sitelerinde 3D SECURE sadece alternatif olarak sunuluyor ve çoğu zaman kullanılmıyor.Siz kullanın güvende kalın !

Her e-ticaret sitesinden alışveriş yapmayınız.Gözünüzle görmediğiniz zaman insanların tecrübelerine göz atınız.Örneğin n11,gittigidiyor, hepsiburada gibi kendini ispatlamış e-ticaret sitelerini tercih edin.Tabi ki sadece bu 3 e-ticaret sitesini kullanın demiyorum.Google’ı açarak xxx sitesi güvenilir mi ? xxx sitesi şikayet gibi aramalar yaparak istediğiniz konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.Şunuda unutmayın; her şirketin şikayetleri vardır.Bazıları internet alemine kara leke olarak geçmiştir bazıları ise zamanla şikayetleri çözmüşlerdir.Makalemin devamın genel olarak alışveriş yapılabilecek siteleri yazacağım.

Alışveriş yapacağınız sitenin hangi şirkete bağlı olduğunu veya hangi şirket olduğunu öğrenmelisiniz.Sitedeki iletişim ve adres bilgilerini kontrol edip internetten necidir kimin nesidir ? sorularına yanıtlar bulabilirsiniz.Hatta önerim telefon numaralarından arayarak kurumsal davranışları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğer internet sitesindeki bir mağazadan ürün alacaksanız GET sistemi olmasına dikkat edin.Kesinlikle mağazalı e-ticaret sitelerinde e-ticaret sitesine dolandırılma ihtimaliniz mağazaya dolandırılma ihtimalinizden daha düşük.Bu sebeple GET (Güvenli E-Ticaret) sistemi olmasını tavsiye ediyoruz. Güvenli E-Ticaret sisteminde öncelikle e-ticaret sitesine ödeme yaparsınız.Daha sonra mağaza size ürününüzü gönderir ve siz ürünü eğer sağa salim alırsanız siteye girerek işleme onay verirsiniz ve paranız mağazaya aktarılır.İlaç gibi sistemdir tavsiye ederim.Eğer işleme onay vermezseniz sitenin kurallarındaki süreç etkin olur ve otomatik onay verilir.Ürününüzü sağa salim almazsanız bu hususu göz önünde bulundurun ve siteyle iletişime geçin.



Eğer internetten güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız yukarıdaki maddeleri dikkate almanızı tavsiye ederim.Yardımcı olmamızı istediğiniz bir konu olursa size bir yorum kadar uzak olduğumuzu unutmayın.

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