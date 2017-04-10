Internette Güvende Olmak İçin Ne Yapmalıyız ? – Güvenlik İpuçları İle İlgili Bilgileri Bu Makalemde Bulabilirsiniz

Evet Bu Gün Bu Konumda Güvenlik İpuçlarından Bahsedeceğiz

Kişisel Önlem;



1-Kısaltılmış Link Korunma : KISALTILMIŞ LİNKLERE SAKIN AMA SAKIN GİRMEYİN. Neden diye sorarsanız kısaltılmış linklerde genel olarak İploggerdır. Nedir bu iplogger ? İplogger şöyle bir sistemi vardır;

(örnek olsun diye böyle site girdim) kısaltılmışlink.com/blabla diye bir adres verilir size buna tıkladığınızda sırası ile şöyle olaylar olur : kısaltılmış link > ip algılıyan sunucu > asıl site

(bahsetmeyi unutmuşum ip= bilgisayar kimliğidir. bunu kötü amaçlı kişiler çeşitli programlar ile bilgisayarlara sızıp istediği gibi yönetebiliyor) Böyle ip yi ele geçirebilmektedirler.

2-Sosyal Medya Hesapların Güvenliği: Sosyal hesapların bir bilgisayar hacklenmesi kadar önemlidir. Sonuçta mesajlarımız vb gibi 3. kişil tarafından bilinmemesi gereken bilgiler yer almaktadır. Peki ya biz bu hesapları nasıl korumalıyız ? (madde madde yazacağım)

–Şifre sağlamlığı: Şifreleriniz Büyük küçük harf ve rakamlardan oluşmalıdır. Örnek: Örnkpass010905078 gibi olmalıdır. (belki birazcık daha kısa olabilir)

–Gizlilik ayarları: Arkadaşlar profilimizin gizlilik ayarı ”Sadece Arkadaşlar” ayarında olmalıdır. Çünkü biri sizi profilinizden yola çıkarak şifrenizi çözebilir.

–Arkadaşlarınızı iyi seçin: Neden bu maddeyi koydum diye sorarsanız internetten tanıştığınız kişi sizi okuyor olabilir. Buna sosyalmühendislik denir. Nedir okumak diye sorarsanız size zararsız gibi geliyor gibi görünebilir ama size yavaştan kendi kişisel bilginizi soruyordur. Ama öyle soruyordur ki anlamazsınız. Siz uyanıncaya kadar sizin hesabı almış olur bile.

–Şifre gizliliği: Şifrenizi 2. kişiye paylaşmayınız KARDEŞİNİZ OLSA BİLE.

Kişisel Savunma;

Arkadaşlar her ne yaptıysak yaptı ama hacker azda olsa zor da olsa bu korumalarımızı aştı. Ne yapmalıyız diye sorarsanız yapmanız gerekenler ;

1-Sosyal hesap hacklenmesi: Arkadaşlar hesabımız hacklendiğinde facebook’a ticket (mesaj) atıyoruz ve onlara ”Hesabın hacklendiğini, bilgilerin güncellenmeden önceki bilgilerinin hepsinin size ait olduğunu ama bir hacker tarafından hesabın yasa dışı yollarla hesaba el konulduğunu” söylüyoruz sonrası facebook birimleri çözecektir.

2-Kişisel bilgisayar hacklenmesi: Şimdi burada yapılacaklar biraz uzun ama bir o kadarda etkili ve işe yarar bilgilerdir.

Şimdi bi anda bilgisayarımızın istem dışı çalıştığınızı gözlemlediğiniz anda hızlıca yapmanız gerekenler;

Windows tuşu + r ye basıyoruz

Çıkan pencereye cmd yazıyoruz

Çıkan komut istemcisine ”netstat” yazıyoruz

Yanda ip adresleri taranırken bi yandan modemi kapatıyoruz

Komut istemcisinin işlemi bittiğinde xx.xxx.xxx.xxx gibi bir ip adresini bulduğumuzda

(312) 294 94 94 numaraya ihbar ediyoruz. Sonrasını BTK ayarlayacaktır

Evet Bu Günde Internette Güvende Olmak İçin Ne Yapmalıyız ? – Güvenlik İpuçları Konusundan Bahsettik

Bu Makalem Yardımcı Olabildiyse Ne Mutlu Bana 🙂

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