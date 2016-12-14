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İnstagramda Fotoğraflar Yorumlara Nasıl Kapatılır

14 Aralık 2016 123 Görüntüleme , ,
ınstagram

İnstagram fotoğraf çekinmeyi ve paylaşmayı seven insanlar için biçilmez kaftan durumunda. Belkide daha çok göze hitap eden bir uygulama olduğu için tercih ediyoruz İnstagramı. Fotoğrafları Paylaştığımız mecrada bazen istemediğimiz yorumlar da olabiliyor. Bazı kullanıcılar fotoğrafların altına reklam içeren ve argo gibi alakasız kelimeler yazabiliyor. İnstagramda bulunan bir özellik sayesinde bu gibi istenmeyen yorumları engelleyebiliyoruz.

İnstagramda istenmeyen yorumları kapatmak için öncelikle;

Uygulamamıza giriş yapıyoruz.

20161214_200309

Daha sonra ok işaretiyle belirttiğim Ayarlar kısmına giriyoruz.

screenshot_20161214-195418

Yorumlara giriyoruz. Buradan “Uygunsuz Yorumları Gizle” butonunu açıyoruz.

screenshot_20161214-195426 Eğer isterseniz butonun alt kısmından filtrelenecek kelimeleri yazabilirsiniz. Yazdığınız sözcüklerin herhangi birini içeren yorumlar artık gorükmeyecektir.

Tek bir resimde yorumları kapatmak için ;20161214_220618

Silmek istediğimiz resme gelip sag üst tarafinda bulunan üç  noktaya tıklıyoruz

20161214_221012

Daha sonra yorum yapmayı kapat seçeneğine dokunuyoruz.

Bu adımları uyguladıktan sonra kullanıcılar fotoğrafınıza yorum  yapamayacaklardır.

 

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İnstagramda Fotoğraflar Yorumlara Nasıl Kapatılır
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