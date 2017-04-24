İnceleme: Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed IV Black Flag İnceleme

Evet, Ubisoft’un Assassin’s Creed 3 oyunundan sonra, oyunun işleyişi biraz daha bozmaya başladı. Oyun çıkalı 4 sene oldu ve ben daha şimdi oynuyorum. Şimdi bu oyun kötünün iyisi bir oyun. Hem kötü hem güzel. Neyse sözü kısa kesip ana senaryoya geçeyim.

—ANA SENARYO—

Hikayenin ana karakteri Edward James KENWAY’dir. Edward, üçüncü oyundaki Haytham’ın babasıdır. Ubisoft neden tarihte geriye gitti bilinmez. Neyse Edward, kolay yoldan zengin olmak istemektedir. Karısının isteğine aldırış etmeyip izinli korsanlığa başlayan Edward, zengin olmak uğruna sevdiklerini yavaş yavaş kaybeder ve sonradan farkına varır. Evet spoiler vermeden anlatmaya çalıştım ama olmaz kusura bakmayın. Eğer oyunu oynamadıysanız ve hikayenin heyecanı bana kalsın diyorsanız geçin.

—OYNANIŞ—

Temel olarak oyun, aynı oyun. Değişen pek bir şey yok. Oyun artık bizim oynamamızı istemiyor bile. Duvara yaklaş kendi zıplıyor zaten, çok basit. Silah mekanikleri aşırı basitleşmiş. Özellikle bir suikastçıyı tek bıçakta öldürmemiz. Adama tek vur işi bitiyor. Oyun artık deniz savaşlarına odaklı. %40’ı karada %70’i ise denizde geçiyor. Bu da eğlenceli saatler geçirmenize olanak tanıyor.

—HARİTA—

Harita, bütün AC oyunlarından daha geniş, her tarafa geminle git, gizemli gemileri öldür, heyecan dorukta. Keşfedilecek bir sürü yer var. —KARAKTERLER—

Edward, ikinci oyundaki gibi detaylı anlatılmıyor, ancak hikayesi çok iyi. Onun dışındaki karakterler, sevecen, mutlu. Oyunun her hikayeli bölümü çok güzel. Beğendim. —-GRAFİKLER—-

Grafikler, göz alıcı. Su kalitesi olsun mekan tasarımları olsun. 18.yüzyılda olduğunu yaşattırıyor. Ancak kaç oyundur saç tasarımları çözülemedi. —MÜZİKLER—

Oyunun belkide en çok beğendiğim kısmı müzikleri, savaşta olduğunuzu gerçekten iyi hissettiren müzikler var. Atmosfere katkı sağlıyor. —GÜNÜMÜZDE GEÇEN BÖLÜMLER—-

Abstergo’da geçen bölümler, RE-ZA-LET! 5 oyuna kadar yaşamını sürdüren Desmond, nedense bu oyunda yok, neden? Desmond sevmeyenler yüzünden. Abstergo’da ki çalışanlar çok ruhsuz, sanki arkalarına silah dayanmış da zorla konuşuyorlar. Desmond yerine tipi, yüzü, sesi olmayan bir karakter mi konuldu? Akıl işi değil. Beş oyuna kadar yaşat, üçüncü oyunda öldür adamı, oh ne güzel. Artık oyunun günümüzde geçen kısımları bile baydı. Tuvalette bile Abstergo’nun SATIŞ RAKAMLARI var! Ben aşırı teknolojik binaları sevmem. Günümüzde geçen kısımlarının hiç bir iyi yanı yok. —YAN FAALİYETLER—

Şu an ki bütün AC oyunlarına göre daha fazla yan etkinlik var. Suikastçı Kontratları, Kurye Yakalama, Kale Ele Geçirme. Bunlar sadece bir kaç tanesi. Sonuç: Assassin’s Creed IV Black Flag, ne iyi ne kötü bir oyun, sadece Ubisoft sevmeyenlerin aşırı eleştirisine maruz kaldı o kadar. Günümüzde geçen kısımları her ne kadar rezil olsa da. Ana oyunun görevleri çok güzel, sıkmıyor insanı. PUANIM: 7/10

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