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Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri

28 Şubat 2017 7 Görüntüleme , , ,

RAM büyüklüğüyle, 5,1 inç’lik 1080p ekranı ile iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene P9`un özelliklerinin yanında bu sene özelliklerini daha da geliştirdi. Tanıtılan Huawei P10 ve P10 plus özellikleri şöyle:

Huawei P10 Özellikleri 

  • 5,1 inç’lik ekran büyüklüğü ve 1080 x 1920 pixelslik ekran çözünürlüğü
  • iSilicontarafından üretilen Kirin 960 işlemci.
  • Corning Gorilla Glass 5 koruma
  • Mali-G71 MP8 Gpu
  • 64 GB, 4 GB RAM
  • Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS
  • 2160p@30fps, 1080p@60fps video kalitesi
  • f/2,2 kamera lensi

Özellikleri 

  • 5.5″1440×2560 pixels ekran boyutu ve çözünürlüğü
  • 20MP2160p kamera
  • 6GB RAMHiSilicon Kirin 960 işlemci
  • 3750mAhLi-Ion pil
  • Kavisli ekran
  • Android OS, v7.0(Nougat)
  • CPU;Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
  • GPU;Mali-G71 MP8
  • Hızlı Şarj
    -Belge görünütüleyici
  • Fotoğraf/video düzenleyici
  • f/1,8 kamera lensi

 

Bir önceki yazımız olan Blackberry KeyOne Özellikleri başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri
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