Huawei P10 RAM büyüklüğüyle, 5,1 inç’lik 1080p ekranı ile iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene P9`un özelliklerinin yanında bu sene özelliklerini daha da geliştirdi. Tanıtılan Huawei P10 ve P10 plus özellikleri şöyle:
Huawei P10 Özellikleri
- 5,1 inç’lik ekran büyüklüğü ve 1080 x 1920 pixelslik ekran çözünürlüğü
- iSilicontarafından üretilen Kirin 960 işlemci.
- Corning Gorilla Glass 5 koruma
- Mali-G71 MP8 Gpu
- 64 GB, 4 GB RAM
- Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS
- 2160p@30fps, 1080p@60fps video kalitesi
- f/2,2 kamera lensi
Huawei P10 Plus Özellikleri
- 5.5″1440×2560 pixels ekran boyutu ve çözünürlüğü
- 20MP2160p kamera
- 6GB RAMHiSilicon Kirin 960 işlemci
- 3750mAhLi-Ion pil
- Kavisli ekran
- Android OS, v7.0(Nougat)
- CPU;Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)
- GPU;Mali-G71 MP8
- Hızlı Şarj
-Belge görünütüleyici
- Fotoğraf/video düzenleyici
- f/1,8 kamera lensi
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