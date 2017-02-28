Huawei P10 RAM büyüklüğüyle, 5,1 inç’lik 1080p ekranı ile iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene P9`un özelliklerinin yanında bu sene özelliklerini daha da geliştirdi. Tanıtılan Huawei P10 ve P10 plus özellikleri şöyle:

Huawei P10 Özellikleri

5,1 inç’lik ekran büyüklüğü ve 1080 x 1920 pixelslik ekran çözünürlüğü

pixelslik ekran çözünürlüğü iSilicon tarafından üretilen Kirin 960 işlemci.

tarafından üretilen işlemci. Corning Gorilla Glass 5 koruma

Mali-G71 MP8 Gpu

64 GB, 4 GB RAM

Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS

2160p@30fps, 1080p@60fps video kalitesi

f/2,2 kamera lensi

Huawei P10 Plus Özellikleri

5.5″ 1440×2560 pixels ekran boyutu ve çözünürlüğü

1440×2560 pixels ekran boyutu ve çözünürlüğü 20MP 2160p kamera

2160p kamera 6GB RAM HiSilicon Kirin 960 işlemci

HiSilicon Kirin 960 işlemci 3750mAh Li-Ion pil

Li-Ion pil Kavisli ekran

Android OS, v7.0(Nougat)

CPU; Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53)

Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) GPU; Mali-G71 MP8

Mali-G71 MP8 Hızlı Şarj

-Belge görünütüleyici

-Belge görünütüleyici Fotoğraf/video düzenleyici

f/1,8 kamera lensi

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