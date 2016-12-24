Çinli üreticilerden olan Huawei, gün geçtikçe teknolojinin hakkını veren telefonlar üretmeye devam ediyor.Her şirketin kendisine özel özellikleri olduğu gibi Huawei’inde kendisine has özellikleri bulunuyor.Son olarak çıkardığı Huawei Mate 9 model telefonunda Süper Şarj teknolojisi dikkat çekiyor.Ülkemizde her geçen gün artan Huawei kullanımı markanın ne kadar kaliteli işler yaptığını ortaya koyuyor.Ayrıca merakla beklenen Huawei Mate 9 sonunda ülkemizdede satışa sunuldu.

Huawei Mate 9 teknik özellikleri ve ülkemizdeki fiyatını aşağıda daha detaylı bir şekilde paylaştık.

Huawei Mate 9 Özellikleri ve Fiyatı

4 Gb Ram

5.9″ (inç) Full HD Ekran

Kirin 960 İşlemci

Android 7 İşletim Sistemi

8 Megapiksel Ön Kamera

21 Megapiksel + 12 Megapiksel RGP Sensöre sahip Lecia Kamera

Süper Şarj teknolojisi ( 20 dakikalık şarj ile 1 günlük kullanım vaadi )

Geniş Kullanıcı Deneyimi sunan arayüz (EMUI 5.0)

156.9 x 78.9 x 7.9 mm Ölçüleri 140 Gram ağırlık

Huawei Mate 9‘un ülkemizdek fiyatı ise 2.999 ₺ olarak belirlenmiş.

Yazar Değerlendirme

Telefonun en çok dikkatimi çeken özelliği olağanüstü hızlı şarj olabilmesi.20 dakikalık bir şarj ile günü çıkarması gerçekten çok iyi.4.000 Mah bataryayı düşünürsek bu süre azımsanamayacak kadar hızlı olduğu anlamına geliyor.Diğer teknik donanımlarda telefonu üst sınıf olduğunu doğruluyor.Özellikle Mate 9’da kamera oldukça iddialı.Bu kamera gerçekten özenilerek yapılmış ve teknolojinin hakkını veriyor.Fiyat konusuna gelecek olursak ülkemiz vergi şartlarını ve benzeri telefonları düşünürsek fiyat ortalama duruyor.Yani 3.000 ₺ az para değil ancak telefon için verilebilecek bir mebla.Şunuda eklemek gerekiyor; bu telefonu almak istiyorsanız biraz sabredip 5-6 ay sonra almanız daha mantıklı olacaktır.Bildiğiniz üzere telefonlar zaman geçtikçe ucuzlayabiliyorlar.