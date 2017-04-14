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HTC nin Yeni Telefonu One X10 Özellikleri ve Fiyatı

14 Nisan 2017 62 Görüntüleme , ,

Bugün sizlerle nin duyurmuş olduğu yeni akıllı telefon u inceleyeceğiz. Htc bu telefonda one serisinin konseptine bağlı kalmış ve dış çerçeve de fazla değişiklik yapmamış . Arka tarafa kameranın altına eklemiş olduğu parmak izi okuyucusu ise telefona şekil katmış .

HTC One X10 Özellikleri ve Fiyatı 

  • 3 Gb Ram
  • 5.5” (inç) Ekran Boyutu
  • Full HD (1920*1080) Super LCD
  • MediaTek Helio P10 işlemci
  • Mali T-860 MP2 Grafik İşlemci
  • 32 Gb Depolama Alanı
  • HTC Sense Arayüzü
  • Corning Gorilla Glass 3 Ekran Koruması
  • Android 7.0 (Nougat) İşletim Sistemi
  • 16 Megapiksel Arka Kamera (1080p 30 FPS )
  • 8 Megapiksel Ön kamera (1080p 30 FPS )
  • 4000 Mah Batarya
  • Parmak İzi Okuyucu 
  • 2 Terabayt Hafıza Kartı Desteği
  • Hızlı Şarj Özelliği

Htc bu modeli 13 Nisan da satışa çıkaracak . Fiyat olarak ise bizi (20.000 ruble ) 355 $ gibi bir fiyatla karşılıyor. Günümüz kuruyla ortalama fiyatı 1310 ₺’ye denk geleceği tahmin ediliyor . Fakat ülkemizde Kdv ve Ötv ile bu fiyatın artacağını bilmeniz gerekir . 

! Yazar Değerlendirmesi !

 Htc bence bu modelde biraz tarzının dışına çıksa daha iyi olurmuş . Kamera konusunda ise herkes çift kameraya geçmeye başlıyor ama Htc tek kamera koymuş bence çift kamera koysa daha iyi olurmuş . Ayrıca parmak izi okuyucu eklemesi de gayet güzel bir fikir bence . Depolama alanında ise bence vasat çünkü 32 gb bazı kişilere yetmeyebilir o yüzden bu modeli 64 ve 128 gb olarak çıkarsa daha iyi olurdu .

 

Bir önceki yazımız olan Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.

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HTC nin Yeni Telefonu One X10 Özellikleri ve Fiyatı
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