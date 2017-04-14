HTC nin Yeni Telefonu One X10 Özellikleri ve Fiyatı

Bugün sizlerle Htc nin duyurmuş olduğu yeni akıllı telefon HTC ONE X10′u inceleyeceğiz. Htc bu telefonda one serisinin konseptine bağlı kalmış ve dış çerçeve de fazla değişiklik yapmamış . Arka tarafa kameranın altına eklemiş olduğu parmak izi okuyucusu ise telefona şekil katmış .
HTC One X10 Özellikleri ve Fiyatı
- 3 Gb Ram
- 5.5” (inç) Ekran Boyutu
- Full HD (1920*1080) Super LCD
- MediaTek Helio P10 işlemci
- Mali T-860 MP2 Grafik İşlemci
- 32 Gb Depolama Alanı
- HTC Sense Arayüzü
- Corning Gorilla Glass 3 Ekran Koruması
- Android 7.0 (Nougat) İşletim Sistemi
- 16 Megapiksel Arka Kamera (1080p 30 FPS )
- 8 Megapiksel Ön kamera (1080p 30 FPS )
- 4000 Mah Batarya
- Parmak İzi Okuyucu
- 2 Terabayt Hafıza Kartı Desteği
- Hızlı Şarj Özelliği
Htc bu modeli 13 Nisan da satışa çıkaracak . Fiyat olarak ise bizi (20.000 ruble ) 355 $ gibi bir fiyatla karşılıyor. Günümüz kuruyla ortalama fiyatı 1310 ₺’ye denk geleceği tahmin ediliyor . Fakat ülkemizde Kdv ve Ötv ile bu fiyatın artacağını bilmeniz gerekir .
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Htc bence bu modelde biraz tarzının dışına çıksa daha iyi olurmuş . Kamera konusunda ise herkes çift kameraya geçmeye başlıyor ama Htc tek kamera koymuş bence çift kamera koysa daha iyi olurmuş . Ayrıca parmak izi okuyucu eklemesi de gayet güzel bir fikir bence . Depolama alanında ise bence vasat çünkü 32 gb bazı kişilere yetmeyebilir o yüzden bu modeli 64 ve 128 gb olarak çıkarsa daha iyi olurdu .
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