Harddiskinde Bad Sector Olanlar Buraya!

Bildiğiniz gibi Bad Sector (Kötü Bölüm) hatası sabit disklerin fiziksel veya manyetik bölümlerinin hasar görmesiyle oluşur. Ve bu hata sabit diskinizin tamamen bozulmasına kadar sürer. Önce bilgisayar açılırken S.M.A.R.T Error verir, sonra da çat sabit diski bilgisayar asla göremez. Eğer daha S.M.A.R.T hatası veren bir sabit diskiniz varsa bu şurup tam sabit diskinize göre!

Öncelikle Bad Sector hatasını %80 oranında yokedebiliyor söyleyeceğim program. Benim Seagate marka 120GB’lık sabit diskimin bad sector hatasını giderdi. Ve bilgisayarım artık açılırken S.M.A.R.T hatası vermiyor. Programın adı: HDD Regenerator.

Adım adım HDD tamiri:

1-) Programı yüklediğinizde karşınıza böyle bir ekran gelecek. 2-) Regeneration butonuna tıklayın.

3-) Start Process under Windows tuşuna tıklayın.

4-) Karşınıza şöyle bir uyarı gelecek. No butonuna tıklayın.

5-) Onarılmasını istediğimiz sabit diski seçiyoruz.

6-) Sabit diskinizi seçtikten sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. 2 tuşuna basın ve işlemi başlatın. Yaklaşık 20 dakika sürecektir. Bu işlem sırasında sabit diskte kopyalama/yapıştırma yapmayın.

Bir rehberin daha sonuna geldik. Sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin 🙂

Program linki(Tam sürüm)>>>>>https://yadi.sk/d/Kq8uMB4h34t8rD<<<<<