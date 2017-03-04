Hafıza Kartı (Sd Kart), Fotoğraf Makinesi veya Kamera İçerisindeki Silinen Veriler Nasıl Kurtarılır ?

Dijital ortamın en önemli unsurları verilerimiz.Kişisel dosyalar, fotoğraflar, videolar… kısacası hepsi birer anı.Bunun dışında ödevleriniz, projeleriniz bile biran dalgınlıkla uçup gidebilir.Şuan bu yazıyı okuyorsanız sizi veri mağduru olarak görüyorum.Çünkü geçtiğimiz günlerde fazlasıyla salakça birşey yaptım.

Ne yaşadım ?

Eski laptobuma format atmak için mevcut bilgisayarımdan windows 10 iso indiriyordum.Bunu Media Creation aracıyla yapıyordum.O sırada bilgisayarımda 1 hafıza kartı ve 1 flash bellek takılıydı.Media Creation aracı ise iso doyasını yazdırmak için hafıza kartını hedef almış flash belleği okumamış.İso’nun yazılması için kartın içi boşaltılacak diye bir uyarı gönderdi bende maalesefki hunharca tamam dedim.Tamam dedikten 1 saniye sonra hatırladım aniden kartı çıkardım.Sonra kartı taktığımda iso nun kartın içinde olduğunu onca fotoğraf ve videonun uçtuğunu anladım.O andan itibaren hiçbir umudum kalmadı ve kara kara düşünmeye başladım.

Hafıza kartının içindeki veriler kız arkadaşım ve benim için o kadar önemliydiki ikimizde çok üzülmüştük.

Flash Bellek, Hafıza Kartı ve Harddisk içerisindeki silinen Fotoğraf, Video ve Önemli Belgeleri Kurtarma İşlemi

Öncelikle forum bölümümüzde bulunan programı indirerek işlemlere başlayalım.

FORUM KONUSU

Silinen verilerinizi kurtarmak için programı bilgisayarınıza indirip kurulum işlemlerini tamamlayın.Gerekli lisans anahtarlarınıda rar içerisinde sizlerle paylaştım.Eğer kurulum işlemlerini yapamazsanız bu konudada yardımcı olurum.Kurulumu tamamlayıp programı açtıktan sonra aşağıdaki gibi bir pencere sizi karşılayacak.

Silinen dosyaları, fotoğrafları, videoları ve önemli belgelerinizi kurtarmaya yarayan bu programda kurtarma işlemine başlamak için START SCAN diyoruz.Aşağıdaki gibi bir pencere sizi karşılayacak.

SELECT YOUR DRİVE kısmından verilerin silindiği bölümü seçiyoruz.DİKKATLİ OLUN C veya D diskinizi yok etmeyin 🙂 Bilgisayarım kısmına girin ve oradan silinen aygıtın hangisi olduğunu tespit edin.

SELECT YOUR CAMERA BRAND kısmında eğer cihazın hafızasından bir kayıp olduysa buradan marka seçimi yapıyoruz.Öyle olmadıysa o kısımı olduğu gibi bırakıyoruz.

SELECT FİLE TYPES kısmında fotoğraf, video veya ses gibi hangi tür arşivlerinizi bulmak istiyorsanız seçim yapacaksınız.

NEXT diyoruz ve kurtarma işlemi başlıyor.

Flash bellek, hafıza kartı veya harici/dahili disk üzerinde verilerinizi silmiş olabilirsiniz.Anlatmış olduğum bu program ile silinen verilerinizi büyük ihtimalle kurtarıyorsunuz.Eğer yapamadığınız bir kısım olursa yorum atarak veya forumdan bize ulaşabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Bilgisayarda İnternet Hızı Limitleme - İnternetiniz Hızlı Bitmesin ! başlıklı makalemizde internet hızı limitleme, internet hızı sınırlama ve interneti az kullanma hakkında bilgiler verilmektedir.