Hacker Aranıyor!

Siber saldırılara karşı ülkemizi savunacak hacker gençler aranıyor!

Ülkemizde bizi siber saldırılara karşı koruyan halihazırda hack grupları bulunuyor. Ancak ülkemize gelen DDoS gibi ataklara daha güçlü cevap verebilmek için BTK, iyi niyetli hackerlerin bulunduğu bir ekip kurmaya hazırlanıyor. Maaşlı olacağını tahmin ettiğim (yaklaşık 6-10 bin TL) bu işe başvurarak ek gelir elde edebilirsiniz. Hem de ülkemizi siber ataklara karşı koruyabilirsiniz. Eğer ülkemizi savunabilecek yetenekteyseniz usom@btk.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirileceği söyleniyor.