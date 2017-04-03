Guess`ten Connect Modelinde Akıllı Saat

Akıllı saat pazarı gün geçtikçe büyüyor. Teknoloji markalarının yanı sıra moda markaları da akıllı saat pazarına giriş yapıyor. CES 2015 fuarında tanıtılan bu saatlerden bir tanesi de Guess markasının Connect modeli.

Modaya uygun akıllı saat tasarlayan Martian Watches`la yapılan işbirliği doğrultusunda tasarlanan saat klasik bir görünüme sahip. Ürünün dikkat çeken özellikleri şöyle

-Ürünün Kadın ve erkek modelleri mevcut

-Ses komutuyla SMS`lere ve çağrılara cevap verebilme özelliği

– Gövdesinde bulunan Hoparlör özelliği

-iOS ve Android ile uyumlu sistem.

-Kadranın alt kısmında bulunan bildirim ekranı

İşte Connect Modelinden Görüntüler

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