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Guess`ten Connect Modelinde Akıllı Saat

3 Nisan 2017 2 Görüntüleme , ,

Akıllı saat pazarı gün geçtikçe büyüyor. Teknoloji markalarının yanı sıra moda markaları da akıllı saat pazarına giriş yapıyor.  CES 2015 fuarında tanıtılan bu saatlerden bir tanesi de markasının Connect modeli.

Modaya uygun akıllı saat tasarlayan Martian Watches`la yapılan işbirliği doğrultusunda tasarlanan saat klasik bir görünüme sahip. Ürünün dikkat çeken özellikleri şöyle

-Ürünün Kadın ve erkek modelleri mevcut

-Ses komutuyla SMS`lere ve çağrılara cevap verebilme özelliği

– Gövdesinde bulunan Hoparlör özelliği

-iOS ve Android ile uyumlu sistem.

-Kadranın alt kısmında bulunan bildirim ekranı

İşte Connect Modelinden Görüntüler

guess akıllı saat ile ilgili görsel sonucu

 

Bir önceki yazımız olan Win Tuşu İle Birlikte Kullanılan Kısayollar başlıklı makalemizde win kısayol tuşları, win tuşu ve win tuşu ne işe yarar hakkında bilgiler verilmektedir.

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