İnternet
Teknoloji Haberleri

Google’da çalışmanın zorlukları!

26 Aralık 2016 26 Görüntüleme
picsart_1482703542216

Google’da çalışmak isteyen bir çok kişi olsada, çalışanlardan birinin açtığı dava google çalışmanın kolay olmadığını gösteriyor.

picsart_1482703542216

Google’da çalışmak teknoloji ile ilgili olan herkesin hayali tecrübeli tecrübesiz olsun Google’da yaşam dışarıdan görüldüğü kadar renkli değil.

Google’da çalışan ürün müdürü ismini açıklamayan bir kişi ABD’de şirkete dava açtı. Açılan davada Google’ın çalışanlarının kendi aralarında bile şirket hakkındaki endişelerini ve şikayetlerini konuşmasını yasakladı.

 

Davayı açan kişi, Google çalışanlarına imzalatılan iş sözleşmesinin eyalet yasalarına aykırı olduğu iddia edildi. Sözleşmede çalışanların Google hakkında, başka çalışanlar da dahil olmak üzere hiçbir şey söylememesi gerektiğinin yazdığı söyleniyor. Burada söz konusu şeylerin “hiçbir limit olmadan, Google ya da Google’ın işleri ile ilgili herhangi bir biçimdeki tüm bilgiler” olduğu da belirtiliyor.

Elbette ilk bakışta Google’ın iş ile ilgili bilgilerin dışarıda paylaşılmamasını istemesi normal olarak gözükebilir. Ancak davayı açan kişinin iddiasına göre durum bundan çok daha ileri seviyede.

Bu kurallara uymayanların işten çıkarıldığı veya ceza aldıkları da belirtilirken, şikayet programına dahil olmayanlardan da hesap sorulduğu dile getiriliyor. Google konu hakkında kısa bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ancak son kararı mahkeme verecek.

Oyla
0 (0 votes)
Google’da çalışmanın zorlukları!
0 out of 5 based on 0 user ratings
Furkan Sakin Hakkında
Youtuber ve yazar.

Benzer Yazılar

picsart_1482764644583
Donanım

LG PJ9 360 Bluetooth Hoparlör Göz Kamaştırıyor!

26 Aralık 2016 12

LG PJ9 360 havada asılı kalan tek hoparlör değil ama LG PJ9 360 sesi ve güzeligi göz Kamaştırıyor. Ancak…

Daha Fazla Oku
585d3c9ccbbf34116c7bf710
Teknoloji Haberleri

LG’den Lazer Projektör!

26 Aralık 2016 11

CES 2017’de tanıtılacak olan LG ProBeam Lazer Projektör, tam evlere göre! LG’nin projektör bölümünde de yeri…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir