Google’da çalışmak isteyen bir çok kişi olsada, çalışanlardan birinin açtığı dava google çalışmanın kolay olmadığını gösteriyor.

Google’da çalışmak teknoloji ile ilgili olan herkesin hayali tecrübeli tecrübesiz olsun Google’da yaşam dışarıdan görüldüğü kadar renkli değil.

Google’da çalışan ürün müdürü ismini açıklamayan bir kişi ABD’de şirkete dava açtı. Açılan davada Google’ın çalışanlarının kendi aralarında bile şirket hakkındaki endişelerini ve şikayetlerini konuşmasını yasakladı.

Davayı açan kişi, Google çalışanlarına imzalatılan iş sözleşmesinin eyalet yasalarına aykırı olduğu iddia edildi. Sözleşmede çalışanların Google hakkında, başka çalışanlar da dahil olmak üzere hiçbir şey söylememesi gerektiğinin yazdığı söyleniyor. Burada söz konusu şeylerin “hiçbir limit olmadan, Google ya da Google’ın işleri ile ilgili herhangi bir biçimdeki tüm bilgiler” olduğu da belirtiliyor.

Elbette ilk bakışta Google’ın iş ile ilgili bilgilerin dışarıda paylaşılmamasını istemesi normal olarak gözükebilir. Ancak davayı açan kişinin iddiasına göre durum bundan çok daha ileri seviyede.

Bu kurallara uymayanların işten çıkarıldığı veya ceza aldıkları da belirtilirken, şikayet programına dahil olmayanlardan da hesap sorulduğu dile getiriliyor. Google konu hakkında kısa bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Ancak son kararı mahkeme verecek.