Google Manuel ve Tam Spam Nedir ? Spamdan Nasıl Çıkılır ?

İnternet sitelerinin arama motorları tarafından cezalandırılması son zamanlarda sık sık gündeme geliyor.Büyük haber siteleri,bloglar hatta bu işin içinde olan seo şirketleri bile bu cezalardan nasibini aldılar.Arama motoru cezaları dendiğinde aklımıza tabi ki Google gelmeli.Çünkü global olarak bu sektörün lideri Google.

Google, mümkün olduğunca (algoritmasının elverdiğince) kullanıcı deneyimine dikkat eden bir arama motoru.İnternet sitelerine verdiği cezalarda sitelerin kurallara uymamasından kaynaklanıyor.Kesinlikle sebepsiz yere ceza verildiğine inanmıyorum.Çünkü çoğu insan google yönergeleri konusunda eksik bilgiye sahip.Bu makalemde manuel spam cezası ve tam spam cezası yaptırımlarını ele alacağız.

Google Neden Ceza Veriyor ?

Sorumuzun cevabı yukarıdaki paragraftada açık bir şekilde yazıyor.Kısacası “kurallara uymamak” Detaylara inecek olursak google hertürlü anormal davranışa karşı çıkan bir sisteme sahiptir.Sitelerinizde ne yapıyorsanız çok aşırıya kaçmadan doğallığı bozmadan yapmalısınız.Bilinçsiz backlink çıkışı, yanlış paravan kullanımı, site içerisinde yapılan yanlış uygulamalar sizi google cezaları ile başbaşa bırakabilir.Google linklerin aşırıya kaçması sebebiyle manuel spam cezası veya tam spam cezası vermektedir.Ceza aldığınızda öncelikle hitinizde %95 oranında kayıp yaşarsınız.Bunun sebebi ise tüm indexlerinizin google sıralamasında mevcut sırasından 4-5 kat geriye gitmesidir.

Spam Cezasının Başlıca Nedenleri

Bilinçsiz Backlink : Linklerle dolup taşmış çöp sitelerden aldığınız linkler Moz Rank değerlerine göre sitenizin spam rekorunu yükseltmektedir.Doğal olarak sitenizin spama girmesi için başlıca etken bilinçsiz backlink alımıdır.Ayrıca kendi paravanlarınızı bilinçsiz kullanmanızda kolay bir şekilde spama düşmenize neden olabilir.

: Linklerle dolup taşmış çöp sitelerden aldığınız linkler Moz Rank değerlerine göre sitenizin spam rekorunu yükseltmektedir.Doğal olarak sitenizin spama girmesi için başlıca etken bilinçsiz backlink alımıdır.Ayrıca kendi paravanlarınızı bilinçsiz kullanmanızda kolay bir şekilde spama düşmenize neden olabilir. Yanlış Paravan Kullanımı : Genellikle merkezi sitelerin güçlendirilmesi için paravan adını verdiğimiz destekleyici siteler açılmaktadır.Bu sitelerin çoğunda orantısız link çıkışı yapılmaktadır.Özellikle whois ve analystic kayıtları ortak hesap ise spama düşme riskiniz kat ve kat artmaktadır.Çünkü google multi kullanım ile yapılan anormal davranışları kabul etmemektedir.Bu sebeple google’a belli etmeden hesap sahipliği konusunuda ayırarak link çıkışı yapılmalıdır.Ayrıca paracan sitelerinizde çok fazla footer link kullanmamanızı öneririm.(ideal 1-2)

: Genellikle merkezi sitelerin güçlendirilmesi için paravan adını verdiğimiz destekleyici siteler açılmaktadır.Bu sitelerin çoğunda orantısız link çıkışı yapılmaktadır.Özellikle whois ve analystic kayıtları ortak hesap ise spama düşme riskiniz kat ve kat artmaktadır.Çünkü google multi kullanım ile yapılan anormal davranışları kabul etmemektedir.Bu sebeple google’a belli etmeden hesap sahipliği konusunuda ayırarak link çıkışı yapılmalıdır.Ayrıca paracan sitelerinizde çok fazla footer link kullanmamanızı öneririm.(ideal 1-2) Site İçi Yanlışlar Makale içerisinde normalinden fazla dış link verilmesi Aynı başlığın birden fazla yazılarak içeriğin farklı bir şekilde yorumlanarak sunulması ( katma değeri düşük olan veya hiç değer katmayan boş içerik ) Kısa yazılmış kullanıcı deneyimi zayıf olan içeriklerin bulunması ( katma değeri düşük olan veya hiç değer katmayan boş içerik ) Fazla etiket kullanılarak kullanılan her etiketten trafik çekme hayali (koşulsuz spam sebebi)

Kopya İçerik Kullanımı : Sitelerde kopya içerik kullanımı başlı başına bir emek hırsızlığı olup koşulsuz spam sebebidir.

Google Algoritma Güncellemeleri

Milyarlarca Url’yi kayıtlı tutan Google, kurallara uymayan yani uyanıklık yapıp kısa yoldan belirli bir noktaya ulaşmayı hedefleyen sitelerle mücadele edebilmek için algoritmalarında köklü değişiklikler yapmaktadır.Milyarı geçkin websitesini incelemek için çalışanlar yetersiz kalacağı için algoritmaları kesin çözüm sunacak şekilde geliştirmeleri gerekiyor.Tamda bu konuyla ilgili adeta sitelerin korkulu rüyası olacak bir algoritma güncellemesi yapılmıştı.

Penguen Algoritması

Bu algoritma sitelerin doğallığın dışında yapılan otomatik link kazanımları, satın alınan ve spam değeri taşıyan linklerin otomatik tespiti için geliştirilmiştir.

Panda Algoritması

Google’ın çömez zamanlarında onlarca etiketi sıralayarak kaliteden yoksun içeriklerin en üst sırada çıkması mümkün oluyordu.Panda algoritmalarının zaman içinde güncellenmesiyle iş artık kaliteli içeriklerin üst sıralarda yayımlanması boyutuna kadar geldi.

Manuel Spam Nedir ?

Site içerisinde veya dışarısında normalin dışına çıkılarak sitenin değerlerini ve konumunu arttırmak adına yapılan orantısız çalışmalar,genel kapsamlı antiseo çalışmaları, çöp haline dönmüş backlink paketleri satın almak ve site içi yapılan teknik yanlışlardan dolayı verilen cezaya manuel spam cezası denir.Bu ceza türünde içeriklerinizin sıralaması görülemeyecek kadar gerilere gider.



Tam Spam Nedir ?

Bu cezayı aldığınızda Google’ın gözünden tamamen düşmüşsünüz demektir.Tam spam cezası aldıysanız ne kadar yanlış yolda olduğunuzu ve sitenizi sağlıksız bir şekilde beslediğinizin sonucunu çıkarabiliriz.Tam spam cezası aldığınız anda index silinmesi sorunuyla karşılaşırsınız.Manuel spam‘da olduğu gibi içerik sıralamalarınız geriye gitmez google dizininden tamamen silinir.Google’dan index silinmesi sorunu tam spamın en büyük sonuçlarından sadece birtanesi ve en etkilisidir.

Manuel Spam Nasıl Kaldırılır ?

Tam Spam Cezasını Kaldırma ve Google İndex Silinmesi Çözümü

Google’ın manuel işlemleri ile almış olduğunuz tam spam cezası karşılayabileceğiniz en büyük yaptırımdır.Tam spam sonucunda index silinmesi gibi sorunların çözümü için aşağıdaki adımları tek tek kontrol etmeli ve uygulamalısınız.

Cezayı alan kişiler sıklıkla manuel spam cezasından nasıl çıkılır ? gibi sorular soruyorlar.Manuel spam cezası için yapmanız gerekenleri

aşağıda listeledim.