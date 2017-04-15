Google Earth Yenileniyor!

Bir dönem hepimizin eğlence kaynağı olan Google Earth, baştan sona yenileniyor. Artık yepyeni bir Google Earth göreceğiz.

Geçen sene Earth takımının Earth’ü sanal gerçekliğe özel versiyonunu Steam’e uyarladığını hepimiz biliyoruz. Uygulama sadece HTC Vive için destekleniyordu ama takım diğer sanal gerçeklik gözlüklerini de destekleyeceklerini söyledi. Bu sebeple ileriki haftalarda Earth’ün Daydream’e uyarlanmış versiyonunu görebiliriz. Böyle olmasını umuyorum 😀

Google’ın senelerdir sanal artırılmış gerçeklik destekli müze gibi projeleri geliştirdiğini hepimiz biliyoruz.

Bir önceki yazımız olan WhatsApp'ta Gönderilen Mesajlar Artık Silinebilecek! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.