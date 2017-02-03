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Google Bot Siteyi En Son Ne Zaman Ziyaret Etti ?

3 Şubat 201725 Görüntüleme, ,

Google sitenizi en son ne zaman ziyaret etti? sorusuna cevap vermeden önce google site indexleme nedir? sorusunu cevaplamak istiyorum.

Google indexleme terimini kısaca şöyle anlatabiliriz.

Google sitenizi indexlerken kendi kalite ve politikalarina uygun siteleri kendi veritabanına kaydetmek için botlarını,örümceklerini ve bunun gibi diğer metalarını siteye ziyarete gönderir ve belli periyotlarla sitedeki içerikleri, resimleri, reklamları, yazılım hakkındaki detayları veritabanına kaydeder.

Eğer kopya içeriğiniz yoksa, imla hatalarınız az ise, anahtar kelimelere önem veriyorsanız, google kalite standartlarına uyuyorsanız google botlarının sitenizi ziyaret etmesine sevinebilirsiniz. Google botlarının sitenizi ziyaret etmesi için ziyaretçisinin ve içeriğinin çok olması gerekir.

Bu söylemlerimden sonra sitenizi Google botlarının en son ne zaman ziyaret ettiğini merak ettiniz değil mi? 

Google botlarının sitenizi ne zaman ziyaret ettiğini öğrenmek için şu linki kopyalayıp sondaki yeşille yazdığım adrese kendi sitenizi yazarsanız ust tarafta tarih ve saatiyle ziyaret zamanını görebilirsiniz. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tekneloji.net 

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Facebook Sponsor Reklam Nasıl Verilir ? başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Google Bot Siteyi En Son Ne Zaman Ziyaret Etti ?
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