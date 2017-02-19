Google, 7 Yaşındaki Çocuğun Başvurusuna Cevap Verdi!

Küçük çocukların iş başvurularını samimi bir şekilde değerlendiren Google, 7 yaşındaki bir kızın iş başvurusunu yanıtladı. Adı Chloe Bridgewater. İş başvurularının arasında bu e-maili gören CEO Sundar Pichai kayıtsız kalamamış ve şöyle yanıtlamış:

Çeviri:

Sevgili Chloe,

Mektubun için teşekkür ederim. Bilgisayar ve robotlara ilgi duymana çok sevindim. Umarım gelecekte teknoloji hakkında yeni bilgiler öğrenmeye devam edersin. Eğer sıkı bir şekilde çalışırsan, okulunu bitirdikten sonra iş başvurunu almak için sabırsızlanıyorum 🙂

Google’dan gelen maili internete sunan babası Andy Bridgewater, kızına özgüven verdiği için Google’a teşekkür ettiğini söylüyor.

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