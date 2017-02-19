Yaşananlar

Google, 7 Yaşındaki Çocuğun Başvurusuna Cevap Verdi!

19 Şubat 2017 64 Görüntüleme

Küçük çocukların iş başvurularını samimi bir şekilde değerlendiren Google, 7 yaşındaki bir kızın iş başvurusunu yanıtladı. Adı Chloe Bridgewater. İş başvurularının arasında bu e-maili gören CEO Sundar Pichai kayıtsız kalamamış ve şöyle yanıtlamış:
Çeviri:
Sevgili Chloe,
Mektubun için teşekkür ederim. Bilgisayar ve robotlara ilgi duymana çok sevindim. Umarım gelecekte teknoloji hakkında yeni bilgiler öğrenmeye devam edersin. Eğer sıkı bir şekilde çalışırsan, okulunu bitirdikten sonra iş başvurunu almak için sabırsızlanıyorum 🙂

Google’dan gelen maili internete sunan babası Andy Bridgewater, kızına özgüven verdiği için Google’a teşekkür ettiğini söylüyor.

Bir önceki yazımız olan AKK Ne Zaman Kalkacak ? Tüm Detayları Burada ! başlıklı makalemizde , hız limitleri ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
5 (1 votes)
Google, 7 Yaşındaki Çocuğun Başvurusuna Cevap Verdi!
5 out of 5 based on 1 user ratings
Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

Benzer Yazılar

İnternet

AKK Ne Zaman Kalkacak ? Tüm Detayları Burada !

9 Şubat 2017 187

Herkesin merak ettiği AKK (Adil Kullanım Kotası) ne zaman kalkacak sorusunun cevapları artık açıklığa kavuşmuş durumda.BTK…

Daha Fazla Oku
Mobil

İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!

24 Ocak 2017 159

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir