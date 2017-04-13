Gmail’de Maillerin Toplu Olarak Silinmesi Nasıl Yapılır ?

Popüler mail servisi olan Gmail’i hepimiz biliyoruz ve severek kullanıyoruz.Kişisel veya kurumsal olarak kullandığımız mail adreslerimizle bir çok sitede üyelik oluşturuyoruz ve mail onayı veriyoruz.Zaman geçtikçe kontrolümüz dışında bir çok mail adresi düzenli olarak mail gönderiyor ve bu maillerin kontrolü oldukça zorlaşıyor.Bir gün Gmail hesabınıza giriyorsunuz ve yüzlerce hatta binlerce mailin biriktiğini görüyorsunuz.E tabi bunları nasıl sileceğiniz konusuda biraz düşündürücü 🙂

Gmail de şöyle bir sistem var.Birincel, Tanıtım ve Sosyal kutuları.Bu 3 ayrı kutuya farklı farklı mailler gider ve siz genellikle birincel olan kutudaki mailleri görüntülersiniz.Biriken mailleri tek tek silmeye çalışırken aklınızdan bunları toplu olarak silemezmiyim ? sorusu geçiyor.Aslında çok kolay bir işlem.Bilgisayardan 1 tıkla toplu olarak mailleri silebiliyorsunuz.Öncelikle gelen kutumuza girelim.

İlk olarak sol üstteki kısımdan gösterilen sayfadaki tüm mailleri işaretlemesi için tıklıyoruz. Daha sonra dikdörtgen alan içine aldığım kısımda diğer sayfalarda ne kadar mailiniz varsa bunlarıda silmek isterseniz diye size soruyor.Sizde orada ne kadar ileti varsa seçiyorsunuz ve yukarıdaki ÇÖP KUTUSU iconuna basarak tüm mailleri siliyorsunuz.

Farkındaysanız yukarıda “SOSYAL” kısmındaki mailleri silmişim.Solunca “BİRİNCİL” sağında “TANITIMLAR” diye sekmeler var.Onların içerisindede farklı mailler var aynı şekidle silebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde TWRP hakkında bilgiler verilmektedir.