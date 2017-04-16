Gerçek Androide Ulaşmak İçin Root Nasıl Atılır?

Rooting, sistem dosyalarını değistirmek, silmek ve eklemek demektir. Root erişimi gerektiren uygulamaların kullanılmasına olanak tanır. Normal Android cihazda sistem dosyalarına erişim hakkınız sıfır denecek kadar azdır. Rootlu cihazda sistem dosyalarını görebilir, değiştirebilir, ekleme yapabilirsiniz. Ancak yüklü işletim sistemini kaldırmak veya değiştirmek için cihazın önyükleyici doğrulamasının kilidini açan ikincil bir işlem gerekir. Root, tehlike potansiyeli barındıran bir işlemdir. Bu yüzden deneyimi bulunmayan kullanıcılar için önerilmez. Tehlike potansiyeli barındırdığından root erişimi gerektiren uygulama kullanıcıdan erişim izni ister.

Neden Root Atmalıyım?

İşletim sisteminin görünümünü tamamıyla kontrol edebilirsiniz. Tema, cihaz önyükleme animasyonu, pil simgesinin rengi ve şekli gibi görüntü içerikleri kurabilirsiniz.

Çekirdeğin tam kontrolü; örneğin CPU ve GPU ‘nun hız aşırtma ve hız aşımına izin verir.

ve ‘nun hız aşırtma ve hız aşımına izin verir. Root ayarı yapılmış uygulamalar kullanılabilir.

ayarı yapılmış uygulamalar kullanılabilir. Telefona root atma kullanıcıya istediği zaman DNS ayarlarını değiştirme imkânı verir. Programsız veya program yardımıyla yapılabilir.

ayarlarını değiştirme imkânı verir. Programsız veya program yardımıyla yapılabilir. Pil süresini uzatır. Pil ömrünü uzatacak uygulamalar ile stabil çalışır.

Rooting işlemi gerçekleştirilen Android cihazlarda telefonun her türlü imkânı ve uygulaması çok daha rahat kullanılabilir. Ekran ayarları, titreşim ayarları, ses ayarları, işlemci hızı, gizli dosyalar, kamera flaş ayarı, ses kontrol ayarı, gibi bir çok program kişiselleştirilebilir ve performans artışı sağlanabilir.

Root Nasıl Atılır?

Root dosyasını indirin. CWM ya da TWRP indirin. Odin 3.07 indirin. Programı indirip bilgisayarınıza kurduktan sonra sıra telefonu USB kablo ile bilgisayara bağlamak ve installation mod a almak. Bunu yapmak için cihazı kapatıp ses kısma+ana ekran+güç tuşuna basılı tutun. Odin uygulamasında sol tarafta bulunan Auto Reboot, Factory Reset Time tiklerini kapalı duruma getirin. Sağ taraftan AP ye tıklayın ve ZIP ten çıkardığınız TWRP nin .md5 uzantılı dosyasını seçiyoruz ve start a tıklıyoruz. PASS yazdığı zaman işlem başarıyla tamamlanmıştır. İndirdiğiniz root dosyasını u zip halinde bir SDCard a atın. Cihazı kapayın. Ses artırma+ana ekran+güç tuşlarına basın. TWRP açılacak. Install a dokunup root dosyasını seçip yüklüyoruz. Cihaza restart attığımız zaman uygulama menüsünde SuperSu adlı uygulama oluşacak. Artık cihazınız root yetkisine sahip.

*Root içinde custom rom yüklü olan cihazda daha iyi performans sergiler. Sizde cihazınıza custom rom atmak isterseniz buradan ilgili makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma başlıklı makalemizde boş alan aktarma ve C: den D: ye alan aktarma hakkında bilgiler verilmektedir.