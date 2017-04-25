Rehber

GBT Sorgulama İle Kişilerin Sizi Nasıl Kaydettiğini Bulun

25 Nisan 2017 2 Görüntüleme , , , ,

Uygulamaları

sorgulama uygulaması daha önce stabil bir şekilde çalışıyordu. Ancak bu uygulama artık kullanılamıyor. Bugün sizlere alternatif sorgulama uygulamalarını derledim. Uygulamalardan numaranızı nasıl sorgulayacağınızı anlatacağım.

Kim Arıyor ?

kim arıyor ile ilgili görsel sonucu

Kim Arıyor uygulamasında Ücretsiz bir şekilde, arayanı engelleyebilirsiniz. Kim Arıyor uygulamasında yapabileceğiniz işlemler,

  1. Arama Engelleme; Gizli numaralar veya uluslararası uygulamalar dahil numaraları engelleyebilirsiniz.
  2. Arama Hatırlatıcısı; Aramak istediğiniz numarayı arama alarmı kurarak istediğiniz saatte arayabilirsiniz.
  3. Spam Uyarıları; Dünya genelinde spam kaydedilmiş numaralarla ilgili uyarı alabilirsiniz.
  4. Arama sonrası kişilere kısayol ekleyebilirsiniz.
  5. Ekranı sola kaydırıp Keşfet butonuna dokunup, kendi numaranızı girdiğinizde Kişilerin sizi telefonunuza nasıl kaydettiğini görebilirsiniz. Keşfet kısmına istediğiniz numarayı girip aratabilirsiniz.
  6. Rehberinizi yedekleyebilirsiniz

numara sorgulama logo google play ile ilgili görsel sonucu

Uygulamayı indirdikten sonra 11 haneli telefon numaranızı girin. Daha sonra 2. servis seçeneğine dokunup aratın. Bu sayede Kişilerin sizi telefonunuza nasıl kaydettiğinizi bulabilirsiniz.

CiA Uygulaması

cia uygulama ile ilgili görsel sonucu

Cia uygulaması ile  arayan kimliğini ve kişilerin sizi rehberinize nasıl kaydettiğini görebilirsiniz.

  1. Arama Engelleme; Gizli numaralar veya uluslararası uygulamalar dahil numaraları engelleyebilirsiniz.
  2. Arama Hatırlatıcısı; Aramak istediğiniz numarayı arama alarmı kurarak istediğiniz saatte arayabilirsiniz.
  3. Spam Uyarıları; Dünya genelinde spam kaydedilmiş numaralarla ilgili uyarı alabilirsiniz.
  4. Arama sonrası kişilere kısayol ekleyebilirsiniz.
  5. Ekranı sola kaydırıp Keşfet butonuna dokunup, kendi numaranızı girdiğinizde Kişilerin sizi telefonunuza nasıl kaydettiğini görebilirsiniz. Keşfet kısmına istediğiniz numarayı girip aratabilirsiniz.
  6. Rehberinizi yedekleyebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan Klasörünüzün Rengini Değiştirin! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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GBT Sorgulama İle Kişilerin Sizi Nasıl Kaydettiğini Bulun
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