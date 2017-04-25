GBT Sorgulama İle Kişilerin Sizi Nasıl Kaydettiğini Bulun

GBT Sorgulama Uygulamaları

Gbt sorgulama uygulaması daha önce stabil bir şekilde çalışıyordu. Ancak bu uygulama artık kullanılamıyor. Bugün sizlere alternatif Gbt sorgulama uygulamalarını derledim. Uygulamalardan numaranızı nasıl sorgulayacağınızı anlatacağım.

Kim Arıyor ?

Kim Arıyor uygulamasında Ücretsiz bir şekilde, arayanı engelleyebilirsiniz. Kim Arıyor uygulamasında yapabileceğiniz işlemler,

Arama Engelleme; Gizli numaralar veya uluslararası uygulamalar dahil numaraları engelleyebilirsiniz. Arama Hatırlatıcısı; Aramak istediğiniz numarayı arama alarmı kurarak istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Spam Uyarıları; Dünya genelinde spam kaydedilmiş numaralarla ilgili uyarı alabilirsiniz. Arama sonrası kişilere kısayol ekleyebilirsiniz. Ekranı sola kaydırıp Keşfet butonuna dokunup, kendi numaranızı girdiğinizde Kişilerin sizi telefonunuza nasıl kaydettiğini görebilirsiniz. Keşfet kısmına istediğiniz numarayı girip aratabilirsiniz. Rehberinizi yedekleyebilirsiniz

Numara Sorgulama

Uygulamayı indirdikten sonra 11 haneli telefon numaranızı girin. Daha sonra 2. servis seçeneğine dokunup aratın. Bu sayede Kişilerin sizi telefonunuza nasıl kaydettiğinizi bulabilirsiniz.

CiA Uygulaması

Cia uygulaması ile arayan kimliğini ve kişilerin sizi rehberinize nasıl kaydettiğini görebilirsiniz.

Arama Engelleme; Gizli numaralar veya uluslararası uygulamalar dahil numaraları engelleyebilirsiniz. Arama Hatırlatıcısı; Aramak istediğiniz numarayı arama alarmı kurarak istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Spam Uyarıları; Dünya genelinde spam kaydedilmiş numaralarla ilgili uyarı alabilirsiniz. Arama sonrası kişilere kısayol ekleyebilirsiniz. Ekranı sola kaydırıp Keşfet butonuna dokunup, kendi numaranızı girdiğinizde Kişilerin sizi telefonunuza nasıl kaydettiğini görebilirsiniz. Keşfet kısmına istediğiniz numarayı girip aratabilirsiniz. Rehberinizi yedekleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Klasörünüzün Rengini Değiştirin! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.