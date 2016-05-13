Gbt Numara Sorgulama İle Rehberinizdeki Kişilerin Sizi Rehberinize Nasıl Kaydettiklerini Bulun

Gbt numara sorgulama uygulaması ile istediğiniz numarayı sorgulatarak o numaranın hem kime ait olduğunu,hemde başka bir kişinin arkadaşınızı nasıl kaydettiğini bulabilirsiniz. Yani bu erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, ya da merak ettiğiniz birinin numarası da olabilir.

Bu uygulama ücretsiz olarak kullanılıyor ancak. Kredi sistemi var. Uygulamayı indirdiğiniz de bir defaya mahsus 5 kredi veriyor. 5 kredi ile istediğiniz kişilere bakıyorsunuz. 5 krediyi kullandıktan sonra daha fazla numara sorgulatmak istiyorsanız kredi satın almanız gerekiyor. Uygulama her gün 1 kredi vermeyi vadediyor. Ancak bende iki gündür indirilmiş durumda ve daha kredi verilmedi bana. Yorumlardan da görüldüğü gibi diğer kişilere de verilmemiş. Uygulama sizden kişilerinize, telefonunuza,fotoğraflarınıza erişmeyi istiyor. Eğer bununla ilgili kuşkularınız varsa indirmeyebilirsiniz.

Birde keşke kaydeden kişinin kim olduğunu bulabilseydik. Sevdiğini böyle güzel sözlerle kaydeden platonikleri de bulurduk. Merak eden arkadaşlarımız çok fazla.

He unutmadan kaydedilen ismin yanında da şikayet et butonu var eğer kişi sizi yanlış kaydetmişse şikayet edebilirsiniz. Şikayet kısmına da not düşmüşler. Kısaca şöyle diyor:

“Sizi sevmiyor ki öyle kaydetmiş. Gidip adamı döversiniz diye ismini de vermiyoruz. Onun rehberi onun telefonu siz ne karışıyürsünüz ellaam.”

Ayrıca rehbere sizin numaranız eklendiğinde bildirim geliyor. “Rehbere şu isimle kaydedildiniz.” şeklinde bir bildirim geliyor. Eğer uygulamayı silerseniz size bildirim gelemeyecek. Silmemenizi öneririm.

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