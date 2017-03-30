Galaxy S8 ve S8 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung kabus gibi geçen 2016 yılını geride bıraktı.Binlerce patlayan Note 7 ile adeta gözleri üzerine çeken ve olumsuz profil çizen şirket bu süreçten sonra oldukça fedakar ve hassas davranmaya başlamıştı.Firma Note 7’de oluşan sorunun kaynağını araştırırken bir yandanda hazırlığını yaptığı yeni telefonu Galaxy S8 için çalışmalarını sürdürüyordu.Nihayet tüm bu çalışmalar sona erdi ve Samsung Galaxy S8’in tanıtımını yaptı.(Galaxy S8 Plus dahil)

Samsung, Galaxy S8 üzerinde normalinden fazla bir şekilde test yapmış olmalı ki Note 7’deki gibi bir sorunla karşılaşılma durumunda şirket için dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olabilir.

Galaxy S8 ve S8 Plus Tanıtıldı !

Güney koreli teknoloji şirketi Samsung, ABD’de yapmış olduğu özel bir etkinlik ile Galaxy S8 ve S8 Plus model telefonlarını tanıttı.Telefona genel olarak baktığımızda klasik Galaxy tasarımının tamamen evrimleştiğini görüyoruz.Yeni teknolojiye ayak uyduran ve ekran deneyimini kuvvetli bir şekilde hissettirmeyi hedefleyen Samsung, gayet hoş bir tasarım ortaya çıkarmış.Aslında bu değişikliğin altında küçük bir rekabet sinyalide yatıyor diyebiliriz.Samsung’dan önce Xiaomi ve Lg’de yeni telefonlarında ekran ve kasa oranlarını arttırmışlardı.Samsung şuanda kendi %84.2 değerinde ekran/kasa oranıyla kendi telefonları arasında en mükemmel noktaya ulaştı.( Adamlar resmen tasarım harikası yapmışlar aşağıda görüntüleri paylaşıyorum süper birşey 🙂 )

Yeni Asistan Bixby Göreve Başladı

Microsoft’un Cortanası, Apple’ın Sirisi varda Samsung’un Bixby’simi olmasın ? Tam olarak Samsung, Galaxy S8 modeli ile Bixby’yi göreve çağırdı.Rakipleri kadar akıllı donanıma sahip olan Bixby telefonun yanındaki tuş ile emrinize amade oluyor.

Samsung Logosu Yok

Telefonun ön yüzünde görmeye alıştığımız Samsung logosu artık yok.Bunun sebebi ise ekran kasa oranındaki daralma.Ayrıca ön yüzde logonun olmaması estetik açıdan güzellik katmış.Ön yüz yerine arka yüze geçen logo bu şekilde daha güzel duruyor.

Batarya’ya Önlem Alındı !

Yazımızın başında Note 7’nin batarya sorunlarından bahsetmiştik.Samsung bu konu üzerinde fazlasıyla durmuş.Zedelenen firma profilini yeniden yükselişe geçirmek isteyen şirket bataryaları 8 aşamalı testten geçirerek müşteriye sunuyor.Samsung, müşterilerine batarya konusunda endişe duymamaları gerektiğini söylüyor.

10 Nanometre İşlemci

Qualcomm’un 10 nm teknoloji ile üretmiş olduğu Snapdragon 835 işlemci ile çalışan Galaxy S8’in bu zamana kadar ürettikleri en performanslı telefon olduğunu vurgulanıyor.

Tüm bu konulardan bahsettiğimize göre artık özellikler ve fiyat kısmına geçebiliriz.

Galaxy S8 Özellikleri ve Fiyatı

4 Gb Ram

5.8-inç 1440 x 2960 Super AMOLED ekran – %84.26 ekran/kasa oranı

Adreno 540 Grafik İşlemci

Snapdragon 835 İşlemci

64 Gb Dahili Depolama (256 Gb Arttırılabilir)

12-megapiksel f/1.7 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

3.000 Mah Batarya

USB Type-C

Hızlı Şarj

Parmak İzi Okuyucu

İris Tarayıcısı

IP68 Suya ve Toza Dayanıklılık

Android 7.0 Nougat

Ölçüler: 148.9 x 68.1 x 8.0 mm

152 Gram Ağırlık

Galaxy S8 ile S8 Plus arasındaki farkları anlamanız için kalın şekilde yazıyorum

Galaxy S8 Plus Özellikleri ve Fiyatı

4 Gb Ram

6.2-inç 1440 x 2960 Super AMOLED ekran – %83.32 ekran/kasa oranı

1440 x 2960 Super AMOLED ekran – Adreno 540 Grafik İşlemci

Snapdragon 835 İşlemci

64 Gb Dahili Depolama (256 Gb Arttırılabilir)

12-megapiksel f/1.7 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

3.500 Mah Batarya

USB Type-C

Hızlı Şarj

Parmak İzi Okuyucu

İris Tarayıcısı

IP68 Suya ve Toza Dayanıklılık

Android 7.0 Nougat

Ölçüler: 148.9 x 68.1 x 8.0 mm

173 Gram Ağırlık

FİYAT

Buraya kadar herşey çok güzel.Fiyat başlığını ayrı atmak istedim çünkü ayrı başlığı hakedecek kadar güzel fiyat biçmişler.Bir araba parasına telefon almak için aşağıya bakabilirsiniz 🙂

Galaxy S8 Fiyat : 4.399 ₺

Galaxy S8 Plus Fiyat : 4.999 ₺

Bir önceki yazımız olan Razer, Kendi Para Birimini Hayata Geçirdi! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.