Mobil
Teknoloji Haberleri

Galaxy S8 ve S8+ İndirime Girdi!

23 Nisan 2017 12 Görüntüleme

Daha çıkar çıkmaz herkesin kalbinde taht kuran Galaxy S8 serisi, pahalı fiyatıyla çok konuşulmuştu. Samsung, S8 ve S8+ modellerine indirim yapmaya karar verdi. İndirimin tutarı ise 500₺.

Geçtiğimiz ay yapılan lansmanda, Galaxy S8’in Türkiye fiyatı 4,399₺, S8+’ın ise 4,999₺ olacağı açıklanmıştı. Neden indirime gitmiş bilinmez ancak almaya niyetlenenler için az bir rakam da değil. Ayrıca ön sipariş ile iki modelden birini satın alanlar, aradaki indirim farkını Samsung’tan talep edebilecek.

Galaxy S8’in Türkiye fiyatı 3,999₺, S8+’ın ise fiyatı 4,499₺ oldu.

Bir önceki yazımız olan Kablosuz Modem Kapsama Alanını Genişletin! başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
0 (0 votes)
Galaxy S8 ve S8+ İndirime Girdi!
0 out of 5 based on 0 user ratings
Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

Benzer Yazılar

Teknoloji Haberleri

Kablosuz Modem Kapsama Alanını Genişletin!

22 Nisan 2017 29

Servis sağlayıcılarının verdiği modemler genelde düşük bütçeli fiyat performans ürünleridir. Düşük bütçeli ürünler de fiyatına göre…

Daha Fazla Oku
İndirme

Whatsapp+ Nasıl Kurulur

22 Nisan 2017 26

WhatsApp+ Nedir? WhatsApp+ bütün geliştirici seçeneklerinin kullanıma açık ve kullanıcı dostu bir şekilde derlendiği uygulamadır. Neden…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir