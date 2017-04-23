Galaxy S8 ve S8+ İndirime Girdi!

Daha çıkar çıkmaz herkesin kalbinde taht kuran Galaxy S8 serisi, pahalı fiyatıyla çok konuşulmuştu. Samsung, S8 ve S8+ modellerine indirim yapmaya karar verdi. İndirimin tutarı ise 500₺.

Geçtiğimiz ay yapılan lansmanda, Galaxy S8’in Türkiye fiyatı 4,399₺, S8+’ın ise 4,999₺ olacağı açıklanmıştı. Neden indirime gitmiş bilinmez ancak almaya niyetlenenler için az bir rakam da değil. Ayrıca ön sipariş ile iki modelden birini satın alanlar, aradaki indirim farkını Samsung’tan talep edebilecek.

Galaxy S8’in Türkiye fiyatı 3,999₺, S8+’ın ise fiyatı 4,499₺ oldu.

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