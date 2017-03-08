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Galaxy S8 Ön Siparişi Başladı

8 Mart 2017 3 Görüntüleme , , ,

Galaxy ön siparişi cihazın henüz tanıtılmamasına rağmen The Investor tarafından ön sipariş hakkında bilgiler gelmişti. Bu kez de İngiltere’de Samsung Galaxy S8’in ön siparişinin başladığı duyuruldu ve fiyatı da resmileşti. S8`in Nisan ayında ön siparişi alınmaya başlanacak.

S8 Samsung Fiyatı

Son olarak bugün fiyatı sızdırılan Galaxy S8‘in, İngiltere’de MobileFun adlı bir mağazada 799 Sterlin ücretle ön siparişe açıldı. Yani TL ye çevrildiğinde yaklaşık 3603 TL.  Bu fiyat sizin için aldatıcı olmasın. Bu fiyat MobileFun tarafından verilmişte olabilir.

Ayrıca bu belirtilen 799 Sterlin ile Galaxy S8 yani Plus olmayan 5.8 inçlik modelin, 64 GB’lık sürümünü satın alabilirsiniz.

S8 Samsung Fotoğrafları

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan LG G6 Satışa Çıkamadan Kapış Kapış Gitti başlıklı makalemizde ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Galaxy S8 Ön Siparişi Başladı
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