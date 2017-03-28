Fotoğraflarda Kırmızı Göz Nasıl Düzeltilir

Kırmızı Göz, fotoğraflarda kamera flaşının retinadan yansıması sonucu oluşur. Az ışıklı bir mekanda kırmızı göz daha belirgin olur. Çünkü gözün irisi sonuna kadar açıktır. Kırmızı göz oluşmasını önlemek için kameranızda bulunan kırmızı göz azaltma özelliğini kullanın veya kamera objektifinden uzakta kullanabileceğiniz başka bir flaş birimi kullanmanız gerekmektedir.

Bunun dışında eğer karanlık bir mekanda fotoğraf çektiyseniz ve kameranızın kırmızı göz azaltma özelliğini kullanmadıysanız. Fotoğrafta çıkan kırmızı gözleri Photoshop programıyla düzeltebiliriz.

Biz size bu makalemizde Adobe Photoshop programında “Kırmızı Göz Nasıl Düzeltilir” anlatacağız.

Kırmızı Göz düzeltmek için ilk olarak düzeltmek istediğimiz fotoğrafı düzeltme alanına eklememiz gerekiyor. File menüsüne girip Open`a tıklıyoruz. Open bölümünden düzeltmek istediğimiz resmi seçiyoruz.

Resim RGB modundayken Kırmızı Göz Aracı (Red Eyes Tool) aracını seçiyoruz. Genelde bu araç solda 7 araç seçeneğinde bulunur.

Kırmızı gözün içine tıklayın veya gözün içinde bulunan kırmızı yerleri işaretleyin.